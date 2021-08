“Como un nuevo virus”: expertos advierten del peligro de la variante Delta del coronavirus en Arizona

Aunque el uso obligatorio de la mascarilla no sea obligatorio en los planteles educativos, estos expertos le recomiendan a los padres que manden a sus hijos con tapabocas a clases. El doctor Poland asegura que las escuelas donde no se use la mascarilla habrá más brotes de coronavirus que en las escuelas donde si se utilicen los tapabocas. Mientras tanto, el doctor Rajapakse recomienda que se use una mascarilla diferente y limpia cada día.