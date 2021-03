Una iglesia en Phoenix alberga a inmigrantes liberados por ICE en Arizona

PHOENIX, Arizona.- Algunas iglesias en Arizona no han podido ayudar a recibir a familias y menores inmigrantes en esta ocasión debido por la pandemia y falta de recursos . Cada inmigrante tiene su propia historia y vinieron con ella para convencer a las autoridades para que los liberaran en suelo estadounidense. La mayoría de los migrantes han sido procesados en Yuma y liberados en Phoenix y a pesar de las circunstancias el pastor de la congregación espera recibir a muchos mas en los próximos días.

El pastor Ángel Campos, solo tiene el interés de ayudar al prójimo que está en busca de una mejor vida y en las últimas dos semanas ha albergado a casi 80 personas, incluyendo familias con menores de edad en la iglesia Monte Vista. “Aquí a la iglesia solo ha llegado una mamá y un niño de Nicaragua y los otros 77 son de Sudamérica, del caribe, de Europa, pero no de Centroamérica”, menciona el líder de la Iglesia, Ángel Campos.

Con una mirada de esperanza, con maletas llenas de sueños, refugiados como 'Maricruz' días antes del cambio del gobierno de Trump a Biden, intentó junto a su familia ingresar al país de manera irregular pero no tuvieron éxito. “Nos mandaron de regreso, nos deportaron a Haití”, testifica la señora.

Hace solo tres días Maricruz y su familias, llegaron a la garita de San Luis Rio Colorado y hoy están en Phoenix, esperando un vuelo con destino a Nueva York y aunque no les dieron fecha, alta tendrán su audiencia con un juez de inmigración. “Con mi esposo y mi hijo, si me entregué a las autoridades y nos trajeron para acá”, relata 'Maricruz'.

En medio de la pandemia, antes de abrir el albergue, el Control de Inmigración y Aduanas (mejor conocido como ICE ) pidió a los voluntarios tener la vacuna de inmunización y hacerse la prueba de Coronavirus. “La gente que está llegando aquí se acaban de hacer la prueba y salieron negativos el mismo día que llegan al Welcome Center ”, comenta el pastor Campos.

La historia se repite y muchas iglesias , aunque quieran, no pueden abrir sus puertas para albergar a migrantes, asegura la pastora Magdalena Schwartz; “Esto va a aumentar, tal vez el doble de lo que vimos en el 2018-2019, esto no solo es responsabilidad de las iglesias es responsabilidad del gobierno”.

Al mismo tiempo, legisladores republicanos en Arizona piden reanudar la construcción del muro fronterizo para detener la crisis migratoria, pero otros no están de acuerdo. “Sabemos de los niños tratando de reunirse con sus familiares, es algo que no se tiene que hacer, en un lugar de que en esta legislatura este pidiendo dinero para gastarlo en un muro inútil que no va a solucionar ningún problema”, dice Karina Ruiz, activista y defensora de los inmigrantes.