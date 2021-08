Gobierno inicia repatriación de las familias indocumentadas sin un caso de asilo valido

"Vemos que la administración de Biden está tratando de llevar de vuelta a las familias lo antes posible que ellos asesoran que no sean parte de nuestro programa de asilo y desafortunadamente nosotros vemos que el proceso mismo pasa muy rápido y no tienen a las personas involucrada que deben estar como psicólogos", dijo a Univision Arizona, Juanita Molina, directora de Acción Fronteriza. "Ahora acelerar ese proceso da la oportunidad que se pierdan muchas personas que realmente tienen casos válidos de asilo y no se tienen en cuenta las categorias que no reconce Estados Unidos".