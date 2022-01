Pequeños negocios de Maricopa afectados por la pandemia tienen acceso a asistencia

PHOENIX, Arizona. - La pandemia continúa y algunos restaurantes con escasez de trabajadores. En otros negocios del valle del sol, los mismos propietarios buscan la manera de sacar el negocio adelante. “En realidad no hay personal, tenemos que trabajar nosotros, toda la familia… me gustaría tener el turno de la tarde para cerrar hasta media noche como antes pero no hay gente que quiera trabajar”, dijo Pedro Contreras, propietario de Pedrito’s Mexican Food.