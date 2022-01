Incrementa en más del 25% la renta en Arizona; hay ayuda disponible

“Las rentas en si están un poco caras… hasta que encontramos esta casa y más o menos encajó con el presupuesto de uno”, dijo Domínguez en una entrevista con Univision. En los dos años que tiene viviendo en la propiedad, él asegura que no le han subido la renta. Sin embargo, el señor Domínguez, no está conforme con lo que paga [$1,200 mensuales] y ha intentado negociar con el dueño de la propiedad. “Nos enviaron una carta diciéndonos que ellos también están sufriendo y no pueden hacer nada por nosotros”, dijo Domínguez.