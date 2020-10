Buscan a dos menores de edad que fueron secuestrados por sus propios padres hace dos años

“De pueden ver en video huyendo con maletas por el Deconcinni port of entry en Nogales hacia México”, indica Rosanna Cortez, de 88-crime.

“Nosotros tenemos familia en Veracruz, Guadalajara, Puerto Vallarta, Nogales y la ciudad de México pero no creo que nadie de la familia los este escondiendo porque tienen cargos muy serios”, Erika Ramírez.

Después de buscar por varias semanas Univision Arizona encontró a la tutora de estos menores quien nos dice que aún tiene esperanza que volverán, y que todos los días reza porque se encuentren bien y que Luis y Vanessa no les estén haciendo daño.

“Cuando nosotros recibimos a Luisito, tenía 4 años y no hablaba, nosotros le tuvimos que enseñar a hablar, pero empezamos con inglés, y eso no les gustó a sus papás, y se enojaron, incluso cuando empezó el prekínder el no avisaba ni para ir al baño y nosotros le enseñamos todo eso”, explica Ericka Ramirez.