21 escuelas del condado de Maricopa han reportado brotes de coronavirus

El panel de datos del condado muestra que 51 casos son estudiantes y 26 son personal de los planteles . De acuerdo con el sector de salud de Maricopa, hasta este 14 de octubre, se ha reportado brotes de coronavirus en 21 escuelas de dicho condado. Sin embargo, los funcionarios del gobierno no revelan qué escuelas han visto brotes.

" Es elemental recordar que la mascara no sirve de nada si no es un cubrebocas y nariz” explica el doctor Pedro Rodríguez. “Mantener una buena limpieza de manos y de superficies. Mantener la distancia entre nosotros. No porque podemos estar en ciertos lugares públicos se acabó la distancia y el sentido común” agregó. El doctor también le insta a la población de hacerse la prueba para el coronavirus ya que hay varios lugares donde se la puede hacer sin costo.