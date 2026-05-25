Horóscopos Capricornio, horóscopo del lunes 25 de mayo de 2026: avanza con claridad y determinación Conectarás con tu creatividad y oportunidades, lo que te permitirá avanzar hacia tus metas; no dudes en expresar tus ideas y colaborar con quienes te rodean.

Con la Luna en Piscis, la energía compasiva se entrelaza con tu intuición, brindándote la oportunidad de explorar nuevas ideas y conectar con tus recursos más innovadores, mientras las palabras que fluyen desde tu interior abren puertas inesperadas hacia el crecimiento y la colaboración en tu entorno profesional.

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Querido Capricornio, hoy conectarás con tus recursos más innovadores. La mañana es perfecta para explorar nuevas ideas y llevar a cabo una transacción económica favorable. Tu capacidad de análisis te permitirá identificar oportunidades que otros pueden pasar por alto, así que mantén los ojos bien abiertos.

A medida que avance el día, tu imaginación estará muy activa. Esto te llevará a concebir ideas inspiradoras que pueden cambiar tu rumbo. Será un momento clave para que te expreses: poner en palabras lo que sientes te abrirá nuevas opciones y caminos.

No temas compartir tus pensamientos con otros; tu visión puede ser el impulso que alguien más necesita. Al comunicarte abiertamente, crearás un ambiente de colaboración y crecimiento mutuo en tu entorno profesional.

Al concluir el día, tómate un tiempo para reflexionar sobre tus logros y los pasos que has dado. Cada decisión que tomes hoy te acercará a tus metas, así que sigue creyendo en tu potencial.

Y para los próximos días.. Amor importante, expresa sentimientos claramente, reflexiona sobre relaciones. La claridad emocional y la honestidad son clave. Comida reconfortante ayudará.

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