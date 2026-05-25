Sagitario, horóscopo del lunes 25 de mayo de 2026: construye vínculos antes de dormir
Sumérgete en una conversación profunda con alguien cercano, aprovecha la energía emocional del día para expresar tus sentimientos y fortalecer los lazos que te unen a esa persona.
Las primeras horas permiten explorar nuevas ideas y aprender, mientras que la llegada de la Luna en Piscis invita a sumergirse en la sensibilidad y la conexión emocional con seres queridos, aprovechando la energía compasiva del día para fortalecer lazos y reflexionar sobre el amor que se recibe y se ofrece.
Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.
Hola Sagitario, las primeras horas de hoy son ideales para informarte y mantenerte al tanto de las novedades. Tu curiosidad será tu mejor aliada, así que no dudes en investigar y aprender algo nuevo. Mantén la mente abierta y busca inspirarte en lo que está sucediendo a tu alrededor.
A medida que avanza el día, sentirás la necesidad de compartir tiempo con tus seres queridos. Este acercamiento te permitirá conectar con tus emociones y encontrar un sostén afectivo valioso. No subestimes la importancia de rodearte de aquellos que te comprenden y apoyan.
La tarde será un buen momento para fortalecer las relaciones, así que busca actividades que puedan unir a tu círculo más cercano. La risa y la camaradería serán el pegamento que mantenga unida a tu familia o amigos, así que disfruta de estos momentos de alegría.
Al finalizar el día, reflexiona sobre cómo estas conexiones te han hecho sentir. Las raíces que echas hoy te ayudarán a crecer en el futuro, así que celebra cada pequeño gesto de amor y amistad que se presente.
- Y para los próximos días.. Sagitario, enfócate en tu salud, adapta tu rutina laboral a cambios, busca el equilibrio y disfruta de hábitos saludables.
Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.
Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.