Escorpión Escorpión, horóscopo del lunes 25 de mayo de 2026: celebra pequeños avances, transforma tu vida Aplica tu ingenio para encontrar soluciones familiares y aprovecha la energía creativa que te invita a expresar tus emociones y fortalecer lazos con quienes amas.

Astros y estrellas alinean sus energías para que resuelvas cuestiones familiares con ingenio, mientras la Luna en Piscis despierta una sensibilidad profunda que te invita a dejar fluir tus emociones y conectar con tu esencia; un día perfecto para encontrar calma y fortalecer lazos en un ambiente creativo y compasivo.

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Querido Escorpio, hoy aplicarás tu ingenio para resolver cuestiones familiares que han estado pendientes. La mañana te ofrece la oportunidad de llegar a acuerdos que dejen a todos conformes. Tu capacidad para mediar y encontrar soluciones será invaluable en este proceso.

Si tienes hijos, hoy podrían brindarte alegrías especiales. Su energía y creatividad te inspirarán a conectar con tu lado más emocional. Aprovecha estos momentos para reforzar lazos y compartir experiencias que fortalezcan la relación.

A medida que avance el día, se activará una energía creativa en ti. Esto te invitará a expresarte desde un lugar más genuino, así que no dudes en dejar fluir tus pensamientos y emociones. Es un excelente momento para explorar tus pasiones y compartirlas con los demás.

Al finalizar la jornada, reflexiona sobre las interacciones del día y cómo has manejado las situaciones familiares. Cada experiencia es una oportunidad de crecimiento y hoy has demostrado que puedes ser el ancla en medio de cualquier tormenta.

Y para los próximos días.. Escorpio, negocia tus relaciones, escucha, prioriza la confianza, reflexiona sobre propuestas, evalúa opciones con calma y mantén energía.

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