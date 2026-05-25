Horóscopos

Libra, horóscopo del lunes 25 de mayo de 2026: agradece y suelta lo que pesa

La autenticidad y la empatía serán tus aliadas hoy; aprovecha la energía renovada para fortalecer tus lazos personales y laborales. Cada acto de bondad acercará tus metas.

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Un despertar vibrante da paso a un día donde la luz de la Luna en Piscis envuelve tus interacciones, empujándote a conectar auténticamente con los demás, mientras fluyes con la marea emocional y permites que la sensibilidad y la intuición guíen tus decisiones hacia un camino de bondad y creatividad.

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Hoy, Libra, te espera una mañana estimulante en la que te sentirás más libre y auténtico. Esta energía renovada te permitirá abordar tus tareas cotidianas con una disposición fresca. Recuerda que tu autenticidad es una de tus mayores fortalezas, así que no temas mostrarte tal como eres.

A medida que avanza el día, encontrarás maneras de hacer tu rutina más amena. La creatividad fluirá en ti y tu sensibilidad hacia los demás será un activo en el ámbito laboral. Aprovecha esta energía para colaborar y brindar tu apoyo a quienes te rodean; esto también te beneficiará.

La tarde puede traerte gratas sorpresas en tus relaciones personales. Buscar conexiones más profundas con tus seres queridos será esencial y sentirás que tu empatía te guía en las interacciones. Estar presente para los demás puede abrir puertas que antes estaban cerradas.

Al cerrar el día, tómate un momento para valorar tu autenticidad y cómo ha influido en tu jornada. Cada pequeño acto de bondad que realices hoy alimentará tu ser y te acercará más a tus metas.

  • Y para los próximos días.. Libra, paciencia y estrategia traerán resultados en finanzas, herencias y bienes. Mantén una actitud positiva y comunícate claramente.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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