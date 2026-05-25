Piscis Piscis, horóscopo del lunes 25 de mayo de 2026: confía y transforma tu realidad Permite que la energía de este día te inspire a reflexionar sobre tus emociones; considera escribir un diario o hacer una llamada a un ser querido para compartir tus pensamientos y fortalecer esos lazos importantes en tu vida.

Un profundo alivio se asoma en el horizonte mientras la Luna se posa en tu signo, atrayendo hacia ti la sensibilidad y la intuición; aprovecha este momento propicio para soltar cargas del pasado y dejar que las estrellas te guíen en la expresión de tus verdaderos sentimientos, reforzando vínculos con quienes amas.

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Querido Piscis, hoy puedes sentir un alivio profundo, ya que ciertas ansiedades comienzan a ceder. Este es un momento perfecto para cerrar capítulos que ya no te sirven y enfocarte en lo que realmente importa. A medida que te liberas de lo que te pesa, te sentirás más ligero y con mejor energía.

Por la tarde, la energía disponible favorecerá la confianza en ti mismo. Este es el momento ideal para volcar lo que llevas dentro, ya sea a través del arte, la escritura o simplemente conversando con alguien de confianza. Expresar tus sentimientos te ayudará a sentirte más en sintonía contigo mismo.

No temas mostrar tus cualidades y talentos al mundo. El universo te está animando a ser más abierto y auténtico. La conexión con los demás será gratificante y te permitirá crear lazos más profundos con quienes te rodean.

Al final del día, tómate un momento para agradecer por las lecciones aprendidas. Cada experiencia te acerca más a la persona que deseas ser, así que celebra tu evolución personal y mantente atento a lo que el futuro tiene preparado para ti.

Y para los próximos días.. Esta semana, Piscis, es perfecta para aprender y conectar con otros, impulsando tu crecimiento personal y profesional.

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