Tauro Tauro, horóscopo del lunes 25 de mayo de 2026: escucha tu intuición y actúa Abre tu corazón a nuevas propuestas y celebra tus logros; compartir la alegría con amigos potenciará tus esperanzas y te llevará hacia un futuro sorprendente.

Las estrellas brillan con la promesa de transformaciones laborales, mientras la Luna en Piscis suaviza el ambiente, invitándote a conectar con tus seres queridos y celebrar tus logros; permitiendo que la intuición, como una corriente de energía compasiva, te guíe hacia nuevas oportunidades y la paz interna en un día lleno de esperanza.

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Querido Tauro, hoy recibirás propuestas interesantes que tienen el potencial de mejorar tu situación profesional. Es un momento ideal para abrirte a nuevas oportunidades que prometen transformar tu vida laboral. Mantén tus oídos y tu corazón abiertos, ya que las buenas noticias están en el aire y no tardarán en llegar.

A medida que transcurra el día, sentirás una energía renovada que te invitará a celebrar tus logros y las oportunidades venideras. Compartir tu alegría con amigos será fundamental; ellos serán tu apoyo y juntos crearán un ambiente de agradecimiento y optimismo. No subestimes el poder de una buena conversación con quienes aprecias.

Aprovecha la tarde para dejar atrás las preocupaciones y sumergirte en momentos de distensión. La felicidad compartida es contagiosa y hoy podrás sentir cómo tus esperanzas renacen a medida que disfrutas de la compañía de quienes te rodean. Conectar con tus seres queridos será una fuente de energía revitalizante.

Al finalizar el día, reflexiona sobre las nuevas puertas que se están abriendo. Tu disposición para avanzar con confianza te llevará a lugares sorprendentes. Recuerda que lo que siembres hoy será lo que coseches mañana, así que apuesta por tus sueños con fe.

Y para los próximos días.. Tauro, esta semana evaluarás tus proyectos, conectarás con tu intuición y nutrirás tu creatividad. Reflexiona y ajusta tus planes.

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