Géminis Géminis, horóscopo del lunes 25 de mayo de 2026: cierra el día con una promesa Dedica un tiempo a meditar o reflexionar sobre tus metas personales, permitiendo que tu intuición te guíe hacia decisiones que puedan abrir nuevas puertas en tu vida.

Un brillante manto de energía planetaria invita a la reflexión y el crecimiento, mientras la Luna en Piscis sugiere dejarse llevar por la intuición, abriendo puertas a nuevas oportunidades y conexiones enriquecedoras que te llevarán a un futuro prometedor, siempre impulsado por pensamientos positivos y una sensibilidad renovada.

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Hola Géminis, hoy regálate una mañana llena de pensamientos positivos. Permítete soñar y planificar un viaje que siempre has deseado hacer o sumérgete en un libro que despierte tu creatividad. La energía que emanas puede cambiar por completo tu día, así que elige pensamientos que te impulsen hacia adelante.

Al avanzar la jornada, observarás que las oportunidades profesionales comienzan a florecer. La tarde te trae sorpresas maravillosas que podrían hacerte sentir más realizado en tu trabajo. Mantén tus ojos y tu mente abiertos a los cambios que se avecinan; tu versatilidad será tu mejor aliada en esta etapa.

Recuerda que cada paso que des hoy se construye sobre la base de tus pensamientos. Si te centras en lo positivo, atraerás lo positivo. La conexión con personas estimulantes también será clave en este día, así que busca ese diálogo enriquecedor que te inspire.

Al concluir el día, tómate un momento para reflexionar sobre lo que has aprendido y cómo has crecido. Las experiencias de hoy, aunque simples, te empujan hacia un futuro brillante. Confía en tu intuición y sigue adelante con valentía.

Y para los próximos días.. Géminis, cierra ciclos, reflexiona, escucha tu voz interior, revisa relaciones, comunica sentimientos y disfruta una ensalada fresca.

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