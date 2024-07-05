Yuri se cae en pleno carnaval y tiene polémica reacción: “¡Como si fueran burros!”

Video Lucía Méndez sufre tremenda caída en el escenario: video del aparatoso momento

La cantante veracruzana Yuri sufrió una caída mientras participaba en el Carnaval de Veracruz 2024. El incidente ocurrió cuando ella estaba arriba de un carro alegórico durante el desfile.

Al tiempo que cantaba y bailaba, la también actriz tropezó y cayó al suelo. Afortunadamente, no resultó herida de gravedad.

Yuri reacciona a su caída

En un video compartido por el programa 'Sale el Sol' y en redes sociales, se puede ver el momento exacto en el que Yuri se cae del carro alegórico.

Después de levantarse, la cantante regañó públicamente al chofer del automóvil adornado, que no se detuvo mientras ella intentaba bailar.

Yuri expresó su frustración diciendo: “¡Con cariño, con cariño!”, y pidió al conductor que no avanzara como si "fueran burros". A pesar del incidente, ella continuó su espectáculo y recibió aplausos del público.

El Carnaval de Veracruz es un evento icónico lleno de música, baile y colores, y la participación de Yuri, aunque accidentada, se concluyó con éxito.

🎤 Yuri sufrió una caída durante su coronación como reina en el Carnaval de Veracruz, pero continuó cantando sin detenerse. ¡Una verdadera profesional! 👑🎉 #CarnavalVeracruz #Yuri pic.twitter.com/CCOHb2AJDf — Lo Nuestro Sociales + Cultura (@LoNuestro_SC) July 4, 2024

Yuri celebra su participación en carnaval

Tras brindar su espectáculo en su tierra natal, y dejando al lado el percance que le sucedió, Yuri usó su cuenta de Instagram para presumir el logro.

Ella subió un clip que recopila varios momentos de su ‘show’ y que también muestra parte de lo que se vivió en el Carnaval de Veracruz 2024.

“Fue un placer festejar estos 100 años de esta gran fiesta. Orgullosa de ser veracruzana, ajúa”, escribió para acompañar el video.