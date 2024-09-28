Famosa cantante habló "cosas de mujeres" con Ángela Aguilar y esto ventiló de su matrimonio con Nodal

Video Nodal dice que Ángela Aguilar es su vicio, pero su artista favorita es argentina

Ángela Aguilar y Christian Nodal han demostrado que solo se separan para cumplir sus compromisos laborales y siguen disfrutando de su matrimonio.

Recientemente la cantante Yuri fue testigo de cómo se llevan los recién casados y tuvo una platica "de mujeres" con la hija de Pepe Aguilar, donde le reveló cosas de su matrimonio.

Esto dijo Ángela Aguilar de su matrimonio con Nodal

Yuri y Ángela Aguilar se reunieron para grabar una colaboración, pero la cantante veracruzana ventiló que su colega llegó acompañada de su esposo Christian Nodal.

"Empezamos a hablar cosas de mujeres, de cómo se sentía estando casada y ella me dijo: 'Yuri, es el mejor estado, me encanta estar casada, yo no me imaginaba que fuera tan bonito estar casada', y está enamorada", contó la intérprete de 'Detrás De Mi Ventana' en entrevista con Despierta América.

Yuri confesó que conoció a Nodal y fue testigo de la manera en que trata a Ángela.

" Muy lindo, apoyándola, muy amoroso, o sea, así el amor, derramando".

Ángela y Nodal cumplieron dos meses de casados

El 24 de septiembre los recién casados cumplieron dos meses de matrimonio y la cantante lo celebró en Instagram con una romántica fotografía en que compartió en Instagram.