Ángela Aguilar

Famosa cantante habló "cosas de mujeres" con Ángela Aguilar y esto ventiló de su matrimonio con Nodal

A pesar de estar recién casada, Ángela Aguilar continúa con sus proyectos y grabó una colaboración con una famosa cantante mexicana, con quien tuvo la confianza de hablar sobre su matrimonio con Christian Nodal.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Nodal dice que Ángela Aguilar es su vicio, pero su artista favorita es argentina

Ángela Aguilar y Christian Nodal han demostrado que solo se separan para cumplir sus compromisos laborales y siguen disfrutando de su matrimonio.

Recientemente la cantante Yuri fue testigo de cómo se llevan los recién casados y tuvo una platica "de mujeres" con la hija de Pepe Aguilar, donde le reveló cosas de su matrimonio.

Esto dijo Ángela Aguilar de su matrimonio con Nodal

Yuri y Ángela Aguilar se reunieron para grabar una colaboración, pero la cantante veracruzana ventiló que su colega llegó acompañada de su esposo Christian Nodal.

"Empezamos a hablar cosas de mujeres, de cómo se sentía estando casada y ella me dijo: 'Yuri, es el mejor estado, me encanta estar casada, yo no me imaginaba que fuera tan bonito estar casada', y está enamorada", contó la intérprete de 'Detrás De Mi Ventana' en entrevista con Despierta América.

Yuri confesó que conoció a Nodal y fue testigo de la manera en que trata a Ángela.

" Muy lindo, apoyándola, muy amoroso, o sea, así el amor, derramando".

Ángela y Nodal cumplieron dos meses de casados

El 24 de septiembre los recién casados cumplieron dos meses de matrimonio y la cantante lo celebró en Instagram con una romántica fotografía en que compartió en Instagram.

Ángela Aguilar celebra dos meses de casada con Nodal.
Ángela Aguilar celebra dos meses de casada con Nodal.
Imagen Ángela Aguilar/Instagram
