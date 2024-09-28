Famosa cantante habló "cosas de mujeres" con Ángela Aguilar y esto ventiló de su matrimonio con Nodal
A pesar de estar recién casada, Ángela Aguilar continúa con sus proyectos y grabó una colaboración con una famosa cantante mexicana, con quien tuvo la confianza de hablar sobre su matrimonio con Christian Nodal.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Ángela Aguilar y Christian Nodal han demostrado que solo se separan para cumplir sus compromisos laborales y siguen disfrutando de su matrimonio.
Recientemente la cantante Yuri fue testigo de cómo se llevan los recién casados y tuvo una platica "de mujeres" con la hija de Pepe Aguilar, donde le reveló cosas de su matrimonio.
Esto dijo Ángela Aguilar de su matrimonio con Nodal
Yuri y Ángela Aguilar se reunieron para grabar una colaboración, pero la cantante veracruzana ventiló que su colega llegó acompañada de su esposo Christian Nodal.
"Empezamos a hablar cosas de mujeres, de cómo se sentía estando casada y ella me dijo: 'Yuri, es el mejor estado, me encanta estar casada, yo no me imaginaba que fuera tan bonito estar casada', y está enamorada", contó la intérprete de 'Detrás De Mi Ventana' en entrevista con Despierta América.
Yuri confesó que conoció a Nodal y fue testigo de la manera en que trata a Ángela.
" Muy lindo, apoyándola, muy amoroso, o sea, así el amor, derramando".
Ángela y Nodal cumplieron dos meses de casados
El 24 de septiembre los recién casados cumplieron dos meses de matrimonio y la cantante lo celebró en Instagram con una romántica fotografía en que compartió en Instagram.