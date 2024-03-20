Mijares destapa el desplante que Lucerito le hizo a Yuri y cuál fue la reacción de la cantante

Mijares puso en evidencia a su hija Lucerito Mijares, quien señaló que hace varios años su hija menor le hizo tremendo desplante a Yuri.

Lucerito Mijares le hizo desplante a Yuri y así reaccionó la cantante

Durante una entrevista en el programa ‘Con Permiso’, emitida el pasado 18 de marzo, el exesposo de Lucero recordó que Lucerito Mijares siempre ha tenido un carácter fuerte y que ‘La Güera’, como de cariño le dice a Yuri, ya fue víctima de eso.

Relató que todo sucedió cuando ‘La Beba’ era tan solo una niña y durante una reunión no dudó en imitar y hacerle caras a la cantante.

“La Beba debió de haber tenido 4 o 5 años y llegó Rodrigo y la Güera creo que a partir un pastel. Entonces llega la Beba caminando y Yuri le dice ‘qué niña tan bonita, tan preciosa’ y la Beba se voltea con su carácter y le hizo ‘ñañañaña’ (imitándola y haciendo caras)”, expresó entre risas y recordando los gestos que hizo su hija.

Manuel Mijares reveló que la intérprete de ‘Maldita Primavera’ quedó desconcertada ante la actitud de la joven de hoy 19 años.

“La Güera se volteó, (diciendo) ‘¿qué pasó con esta? ¿qué pasó con la angelical?’”, comentó el cantante.

Sin embargo, todo quedó en una anécdota y el cariño entre Lucerito Mijares y Yuri siguió creciendo, hecho que incluso las ha llevado a cantar juntas.

“Son muchos años de querernos, conocernos, de querer a nuestras familias”, indicó Mijares, quien reaccionó a la reciente interpretación que realizó su hija con la veracruzana.

Lucerito Mijares impresionó con su voz en concierto de Yuri

Lucerito Mijares y Yuri protagonizaron un emotivo momento en el Auditorio Nacional el pasado 24 de febrero, cuando ‘La Güera’ invitó a la joven al escenario para cantar el tema 'Yo te pido amor'.

La interpretación de la hija de Lucero y Mijares cautivó a todos los presentes, quienes grabaron el momento y volvieron viral el video en redes sociales.

Mijares reaccionó a la invitación de Yuri a su hija y destacó que “la agradece las palabras tan bonitas que le dijo”.

Además recalcó que pese a la gran carrera de ‘La Güera’, Lucerito Mijares no dudó en cantar a su lado y recibió el cariño del público.