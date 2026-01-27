Yolanda Andrade Yolanda Andrade defiende a su hermana: la acusan de tenerla "secuestrada" y de controlar su fortuna La presentadora fue clara al desmentir que Marilé la hubiera retenido en contra de su voluntad o despojado de sus bienes. Además, compartió cómo está su salud.



Yolanda Andrade habló claro de las acusaciones que pesaron en contra de su hermana Marilé, quien fue señalada de supuestamente tenerla “secuestrada” y haberse apropiado del control de su fortuna.

Mucho más recuperada, la presentadora regresó a trabajar la tarde de este lunes 26 de enero. A su salida de las grabaciones de ‘Montse y Joe’, recordó cómo ambas reaccionaron a las especulaciones.

“Nos quedamos así como de, ‘¿qué?’. Fue un tema de diciembre muy desagradable porque fue justo el día de su cumpleaños”, explicó ante la cámara del canal de YouTube ‘Qué buen chisme’.

“Nosotras sabemos la verdad y eso que dijeron se me hace un aprovechamiento de nota, pero pues no afecta, la familia es primero”, agregó.

Yolanda Andrade defiende a su hermana

Haciendo frente a lo que se dijo, Yolanda Andrade salió en defensa de Marilé, quien ya previamente pidió responsabilidad al momento de manejar rumores

“Ese tipo de cosas son realmente una babosada. Si hay alguien que me ha cuidado en todo, y me ha llevado al hospital y ha estado conmigo todo el tiempo, es mi hermana”, aseveró.

La también actriz, de 54 años, afirmó que actualmente el tema económico, en todo caso, sería lo que menos le preocuparía.

“Y por dinero, pues digo, ya es lo de menos. La salud es lo que importa. No me alcanzaría [para]

pagarle a mi hermana lo que ha hecho por mí, por supuesto, y lo que hace. No tiene precio”, señaló.

Andrade indicó que “no hay manera de que nadie”, ninguno de sus hermanos, “dispongan” de sus bienes y aseguró que ellos “tienen lo suyo”.

Recalcó que las imputaciones que reportaron “fueron muy feas” ya que ella y sus seres queridos tienen “otros valores”.

¿De qué acusaron a la hermana de Yolanda Andrade?

El 22 de diciembre, el periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que presuntamente Yolanda Andrade atravesaba un problema.

“Marilé, su hermana, la tiene secuestrada. Tiene el control de su dinero, de absolutamente todo”, externó en ‘Sale el sol’.

El comunicador detalló que, según sus fuentes, el novio de la cantante, Sergio Araiza, era el que la “influenciaba”, al grado de decidir qué se hacía con el patrimonio de la artista.

A mediados de diciembre, Andrade fue hospitalizada debido a complicaciones, toda vez que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA).