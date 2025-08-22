Verónica Castro

Kate del Castillo reacciona a la enfermedad de Yolanda Andrade que podría ocasionarle la muerte

La actriz se pronunció luego de que la presentadora, con quien en el pasado tuvo una fuerte amistad, revelara que el padecimiento que la aqueja no tiene “cura”.

Por:
Dayana Alvino.
Video Yolanda Andrade "de repente se pone malita": revelan cómo está tras sufrir "enfermedad degenerativa"

Kate del Castillo reaccionó a la complicación de salud que atraviesa Yolanda Andrade, con quien en el pasado sostuvo una gran amistad.

Recientemente, la presentadora reveló que padece “una enfermedad degenerativa”, la cual “poco a poco” causará que ya no pueda caminar o hablar.

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura”, dijo en entrevista retomada por Despierta América.

“Entonces, conclusión, quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero pues eso lo decide Dios”, agregó.

Kate del Castillo lamenta condición de Yolanda Andrade

A semanas de que Yolanda Andrade compartiera los detalles de su deteriorado estado, Kate del Castillo fue interrogada al respecto.

La tarde de este 21 de agosto, la actriz acudió a la inauguración de un restaurante de comida mexicana en Los Ángeles.

Ahí, la prensa le cuestionó lo que piensa sobre el malestar que aqueja a su colega, a lo que respondió, según un video del programa ‘Sale el sol’: “Pues muy triste”.

La protagonista de ‘Es por su bien’, que puedes ver aquí por ViX, aseguró que “no sé mucho” de la situación de la conductora.

En septiembre de 2023, Kate confirmó que tenía conocimiento de que Yolanda estaba “delicada” y aseguró a la misma emisión: “Yo sé que va a salir adelante”.

¿Por qué se alejaron Kate del Castillo y Yolanda Andrade?

Con esas palabras, Kate del Castillo pareciera confirmar que entre ella y Yolanda Andrade todavía no ha habido un acercamiento luego de que su amistad se fracturara.

En 2018, la estrella de ‘Montse & Joe’ reveló que su distanciamiento con la cineasta surgió por los problemas que le ocasionó el que ella deseara hacer una cinta acerca de ‘El Chapo’ Guzmán.

“A mí me afectó públicamente, se dijeron muchas cosas, que yo me había metido en no sé qué, yo ni siquiera iba a hacer un personaje de su película”, dijo, reporta People en español.

“Es bien delicado y bien doloroso porque yo la consideraba mi amiga, pero ahorita, yo creo que ninguna de las dos [tiene intenciones de ver a la otra]”, mencionó.

Relacionados:
Verónica CastroYolanda AndradePolémicas de famososFamosos

