Yolanda Andrade Yolanda Andrade revela cómo está tras su regreso al trabajo: no ha podido superar difícil afección La presentadora compartió como se encuentra a meses de finalmente haber sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica.



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Video Yolanda Andrade confiesa lo que quiere hacer “antes de morir” ante su enfermedad incurable

Yolanda Andrade compartió cómo se encuentra su salud actualmente, tras ser diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, llamada ELA.

La presentadora compartió detalles de su estado a las afueras del estudio donde graba su programa, ‘Montse & Joe’.

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“Me he sentido mucho mejor. Hay días malos y hay días buenos. Como puedes escuchar, tengo problemas con mi voz, es parte de la enfermedad”, dijo a la cámara de la reportera Berenice Ortiz.

“Tengo muchos tratamientos todos los días, pero venir a trabajar me da emoción, me gusta mucho”, puntualizó al respecto.

La exactriz aseguró que considera el trabajo como una terapia: “Sí porque están en el momento presente y viene gente tan querida, y me da mucho gusto verlas, estar aquí”.

Ella se calificó como una persona “muy afortunada” ya que cuenta con el apoyo de sus jefes y amistades en medio de su situación.

Yolanda Andrade ha vivido así su enfermedad

Fue a mediados de abril de 2023 cuando Yolanda Andrade tuvo que ser hospitalizada después de sufrir dolor de cabeza y vómitos de sangre.

En aquel entonces, ella pormenorizó a TVNotas que tenía “un asunto en la cabeza”, pero que todavía la estaban revisando para saber qué ocurría.

Para mayo, indicó a El Gordo y La Flaca que sufría un “problema en el ojo que no se me ha quitado por el aneurisma” que padece.

A lo largo de los años posteriores, la estrella del melodrama ‘Sentimientos ajenos’ continuó delicada y con atenciones médicas, pero sin un diagnóstico certero.

En diciembre de 2025, ella finalmente reveló que los doctores le habían dicho cuál es la afección que la ha tenido mal.

“Querido público conocedor, han sido días difíciles, muy difíciles, desde que me diagnosticaron ELA, y otras cositas más”, dijo, hablando lento ante la cámara para una Historia de Instagram.