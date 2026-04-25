Yolanda Andrade Yolanda Andrade estalla ante violencia en México: pide que se reabra caso que involucra a su hermano Yolanda Andrade dijo estar muy conmovida por la crisis de seguridad en México, por eso a través de las redes sociales le envió un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso, pidió que se reabra un caso que involucra a su hermano Rommel Andrade.



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Video ¿Embarazada? Yolanda Andrade reaparece en clínica en medio de su enfermedad y genera “sospechas”

Yolanda Andrade emitió un contundente mensaje dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la ola de violencia y personas desaparecidas en el país.

La presentadora, quien padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), se dijo "muy estremecida" por el "dolor" y la "tristeza" que impera ante la crisis de seguridad.

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A través de un video en el que se le ve muy conmovida, la actriz se dirigió a la mandataria mexicana y le cuestionó sobre la falta de respuesta de las autoridades. También, expresó su preocupación por las familias que buscan a personas desaparecidas.

"¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están las autoridades? ¿Por qué permiten tanta corrupción, tanta injusticia?", expresó entre lágrimas.

Exigió a Sheinbaum que dé resultados: "Yo como ciudadana mexicana amo a mi país. Póngase los pantalones, Claudia. Sí, como mujer… saque la garra".

Finalizó su mensaje haciendo una petición al pueblo mexicano.

"Les pido con todo mi amor que nos unamos, que nos cuidemos, vamos a protegernos, somos la gran familia mexicana, vamos a demostrar que no somos tan inconscientes. Vamos a unirnos México, podemos, no vamos a ser la generación de la vergüenza, no lo vamos a permitir".

¿Hermano de Yolanda Andrade involucrado en desapariciones?

En el video, la presentadora de 54 años solicitó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que se reabra el caso de la colonia Las Quintas, de Culiacán, Sinaloa, que se suscitó en 1996, en el que está relacionado su medio hermano Rommel Andrade.

"El juez por su casa empieza, le pido por favor que se reabra el caso de los tres desaparecidos de Las Quintas, donde tiene que ver mi medio hermano Rommel Andrade. Ándale, Rommel, habla. Vaya justicia por ese señor. No puede mi corazón quedarse callado, yo no puedo ser cómplice de gente tan mala", afirmó.

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