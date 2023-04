Yolanda Andrade rompe el silencio sobre su salud: arrojaba "coágulos de sangre" y temió morir

"Como a la 1:30 de la mañana sentí como un eructo, pero no, se me vino como una flema, me fui al baño y comencé a vomitar sangre, entonces me asusté mucho; además, al hacer el esfuerzo de vomitar, me daba un piquete de dolor en el estómago; también comenzó a darme diarrea con coágulos de sangre", relató la presentadora.