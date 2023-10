Yolanda Andrade asegura que “un muerto” le “robó el 90% de vida” tras problemas de salud

“Efectivamente, eso me pasó, eso me pasó, con el coreano yo no sabía, terminé de hacer el programa, después hice otro programa, después estuve tres días en cama, yo estaba agotada, honestamente no me acuerdo qué pasó, nada más estaba yo bien apoyada y querida con Omar Fierro, René y la esposa de René (…) Así como me acosté, me desconecté (…) no había asimilado el llanto del dolor que había vivido, imagínate, no sabía que iba a pasar eso, no tenía ni idea; después vi al señor coreano y me explicó un poco qué fue lo que había pasado”, compartió Andrade el pasado 12 de octubre.