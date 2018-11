Arrestado en Nueva York el rapero Tekashi 6ix9ine: ahora lo vinculan con crimen organizado

El cuarteto será presentado ante un juez en horas de la tarde del lunes, donde se les informarán los cargos que pesan en su contra. En declaraciones exclusivas al diario The New York Post, Lance Lazzaro, abogado de Tekashi 6ix9ine, afirmó que todavía no había sido informado sobre el caso que los federales aseguran tener contra su cliente, más se expresó confiado en que el artista saldrá libre bajo fianza porque "no tiene historial de huídas ni una orden en su contra".