Yailín La más viral

Yailin pide ayuda para localizar a sus seres queridos tras tragedia en concierto de Rubby Pérez

Los seres queridos de la cantante se encuentran entre los desaparecidos tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana, donde uno de los afectados fue el cantante Rubby Pérez.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Tragedia en concierto del cantante Rubby Pérez: colapsa techo y aplasta a varias personas 

Yailin La Más Viral recurrió este martes 8 de abril a sus redes sociales para pedir ayuda "urgente" tras la desaparición de sus seres queridos en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana.

A través de una historia de Instagram, la cantante pidió oraciones y difusión a la fotografía de su amiga Shakira y su madre, Miriam Javier, quienes se encontraban en la discoteca cuando ocurrió el colapso del techo.

“Familia, mi amiga Shakira y su mamá Miriam Javier están aún desaparecidas en la tragedia del Jet Set. Por favor, oremos y difundamos la imagen para más información. URGENTE”, escribió junto a varios emojis de manitas orando.

Imagen Yailin La Más Viral / Instagram


La intérprete de ‘Shaka Laka’ no hizo más comentarios sobre la desaparición de sus seres queridos. Sin embargo, en una publicación más de Instagram se mostró agobiada por lo ocurrido en su país natal.

¿Qué pasó en el concierto del cantante Rubby Pérez?

Durante una presentación del cantante Rubby Pérez en el Jet Set, una conocida discoteca en Santo Domingo, el techo se desplomó durante la noche del 7 de abril.

El artista fue hallado entre los escombros y, aunque se reporta con vida, no lo habrían podido sacar. La periodista Mandy Fridmann reportó en Instagram que el “hermano médico” del cantante de merengue “llegó a él y lo canalizó con suero”.

Entre los afectados se reportan más de 29 personas fallecidas y 150 heridos. Rubby Pérez se encuentra entre los atrapados.

