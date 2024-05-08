¿Yailin La Más Viral lanza indirecta a Anuel AA tras reencuentro del cantante con su hija Cattleya?

Video Revelan imágenes de Anuel jugando con la hija que tiene con Yailin tras su reencuentro

Yailin La Más Viral lanzó un contundente mensaje luego de que trascendiera que su ex Anuel AA se reencontró con la hija que comparten, Cattleya.

Este 7 de mayo, El Gordo y La Flaca difundió, en su cuenta de Instagram, un video en el que se ve al reguetonero jugando y compartiendo con la pequeña de un año.

De acuerdo con el periodista Santiago Matías, conocido como ‘Alofoke’, el rapero visitó a su retoño durante Semana Santa en República Dominicana, aunque el clip salió a la luz ahora.

“(Él) estaba feliz”, indicó al respecto. “Se gozó el viaje”. El comunicador además detalló que Anuel “estuvo con la niña dos días”.

¿Yailin La Más Viral arremete contra Anuel AA?

Después de que se hiciera público que Anuel AA volvió a ver a Cattleya, Yailin La Más Viral utilizó sus historias en la red social para compartir una misiva.

“Un niño le preguntó a su papá: ‘Papá, ¿qué es un hombre?’”, se lee al inicio del texto, que no fue anotado directamente por ella, sino que está en una imagen.

“El padre le respondió: ‘Un hombre es una persona que es responsable de cuidar, proteger y mantener a su familia, y su casa, y siempre está al pendiente de todo’”, prosigue.

“El niño le dijo: ‘¿Sabes algo? Algún día querré ser un hombre como mi mamá’”, finaliza el escrito que subió la cantante.

Yailin La Más Viral lanzó este mensaje tras saberse que Anuel se reunió con Cattleya. Imagen Yailin La Más Viral/Instagram

Desde que Cattleya nació, en marzo de 2023, ha vivido y sido criada por la intérprete de ‘Narcisista’, quien dejó de ser pareja del trapero antes de dar a luz.

Semanas atrás, en febrero, Yailin afirmó que si Anuel no había vuelto a reunirse con su nena era por decisión propia.

“Su niña está aquí para cuando él quiera, es su hija”, dijo en entrevista con el músico Brea Frank para su canal de YouTube.

“Los hijos no tienen que ver con los errores de los padres, si no está ahí es porque aquella persona así lo quiere, pero ahí está su hija”, añadió.

La Más Viral sentenció que a ‘Cata’, como la llama cariñosamente, “no le hace falta amor” ni cosas materiales, y hasta cuenta con el afecto de Tekashi 6ix9ine, novio de la ‘influencer’.

Anuel AA deja sus conflictos con Yailin de lado por Cattleya

A la par de que se supo acerca de su encuentro con su hija menor, Anuel AA reveló que “sí” mantiene una relación como padres con La Más Viral.

“Siempre el bienestar de Cattleya es más importante que cualquier pelea o cualquier indiferencia que yo tenga con Yailin”, confesó a Despierta América, este 7 de mayo.

El cantautor de ‘Mejor que yo’ inclusive contestó qué le parece que ‘Cata’ “se esté criando” con Tekashi 6ix9ine, a quien la dominicana ha acusado de presuntamente violentarla.