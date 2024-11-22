¿Yailin La Más Viral y Anuel se reconciliaron? Ella lanza supuestas indirectas y desata rumores

Video Yailin suplica a Anuel que “libere” a su hija Cattleya: ¿qué pasa con la niña?

Yailin La Más Viral está dando de qué hablar luego de que, presuntamente, lanzara indirectas sobre su ex, Anuel AA.

La cantante levantó, tras su accionar, sospechas en torno a su actual relación con el trapero, papá de su hija Cattleya.

¿Yailin La Más Viral hace referencia a Anuel AA en sus fotos?

La intérprete de ‘Narcisista’ publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías desde sus aparentes vacaciones en un destino cercano al mar.

En varias de las instantáneas, Yailin La Más Viral aparece utilizando un dije que presuntamente Anuel AA le habría obsequiado cuando eran pareja.

Yailin La Más Viral apareció usando un dije que supuestamente le regaló Anuel AA. Imagen Yailin La Más Viral/Anuel AA/Instagram

Además, subió una postal en la que se le ve de pie frente a un enorme corazón lleno de rosas rojas mientras sostiene un ramo de las mismas.

Yailin mostró un enorme arreglo de rosas. Imagen Yailin La Más Viral/Instagram

Por último, colgó un retrato en el que se le ve con la pequeña Cattleya en la playa, donde en la arena está escrito “A♡C”.

Yailin mostró las letras "A" y "C" grabadas en la arena. Imagen Yailin La Más Viral/Instagram

En la sección de comentarios del ‘post’, usuarios de la red social de inmediato comenzaron a especular si la dominicana estaría evidenciando que volvió con el reguetonero.

“‘Catta’, pestaña 2 veces si tu papi está ahí”, “Y esa es la primera cadena que le regaló Anuel”, “Esas flores así, sólo las manda una gente, mi tío” y “Bienvenidos a un nuevo episodio”, se lee en los mensajes.

Las suspicacias han sido alimentadas por la creadora de contenido ‘La Dorada’, quien anotó: “Yo sabía todo, pero no soy chota y amo a mis compadres. Bye”.

‘La Dorada’ aumentó las especulaciones de que Yailin y Anuel AA estarían juntos. Imagen Yailin La Más Viral/Instagram

Hasta el momento, ni Jorgina ni Emmanuel, nombres reales de los artistas, han confirmado o desmentido una reconciliación entre ellos.

En exclusiva con El Gordo y La Flaca, transmitida el 18 de noviembre, ella reveló que se hizo un tatuaje con las letras “A” y “C”, la cual es en honor a su primogénita.

“Ahí están los dos amores de mi vida”, dijo únicamente al respecto en entrevista con el colaborador Jordi Martin.

¿Anuel AA aún sigue con Laury Saavedra?

Anuel AA comenzó un romance con Laury Saavedra a mediados de 2023. Este agosto, ellos dieron a conocer que ya esperan a su primer bebé juntos.

Este 9 de noviembre, ella compartió en su red social un clip en el que el creador de ‘Adicto’ está besando su pancita.