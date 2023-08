¿Selena era como Yahritza y su Esencia? Lo que decía del español y la comida mexicana

Sin embargo, la cantante se sentía "orgullosa" de sus raíces, por lo cual aprendió el idioma de sus abuelos: "Al principio fue muy difícil, pero tengo muchos amigos aquí en Monterrey y también en México que me han ayudado muchísimo y me han corregido y me encanta porque así voy a aprender. Me siento muy orgullosa de ser mexicana, yo no tuve oportunidad de aprender español cuando estaba muy chica, pero nunca es tarde para acercarte a tus raíces", dijo en una entrevista de la década de 1990 que retomó la cuenta de TikTok La Razón Tampico.