🌹 Ángela Aguilar se incomoda al recibir donaciones durante transmisión en vivo

La intérprete de ‘Dime Cómo Quieres’ se sorprendió y abrumada pidió a sus seguidores que dejaran de mandarle donaciones. “Yo no quiero que me manden dinero, quiero que tengamos un ‘live’ divertido. Por favor, no me manden dinero, no sé cómo parar esa función. ¿Qué es ese corazón? ¿Qué es eso? ¡Ya! “, dijo.