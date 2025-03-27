Yolanda Saldívar se queda en prisión: le niegan libertad condicional a 30 años del asesinato de Selena

Este jueves 27 de marzo, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas le negó la solicitud de libertad condicional a Yolanda Saldívar, mujer que asesinó a Selena Quintanilla el 31 de marzo de 1995.

A través de un comunicado, la misma institución informó que debido a las características del delito que cometió Yolanda Saldívar, ésta debería permanecer en prisión, ya que, consideran, sigue representando una amenaza para la seguridad pública.

“El expediente indica que el delito instantáneo tiene elementos de brutalidad, violencia, comportamiento agresivo o selección consciente de la vulnerabilidad de la víctima que indica un desprecio consciente por las vidas, la seguridad o la propiedad de otros, de tal manera que el delincuente representa una amenaza continua para la seguridad pública”, se señaló.

Asimismo, se informó que Yolanda Saldívar seguirá cumpliendo una condena de cadena perpetúa en el penal de Gatesville, en Texas, y que será hasta marzo de 2030 cuando pueda solicitar nuevamente una revisión de su caso para obtener su libertad condicional.

Familia de Selena Quintanilla celebra que Yolanda Saldívar no saldrá libre

Luego de que se diera a conocer la resolución de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, la familia de Selena Quintanilla se pronunció a través de un comunicado que fue difundido en la cuenta de Instagram de Suzette Quintanilla, hermana de la fallecida 'Reina del Tex-Mex'.

"Hoy, agradecemos que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas haya decidido denegar la libertad condicional a Yolanda Saldívar. Si bien nada puede devolvernos la vida a Selena, esta decisión reafirma que la justicia sigue defendiendo la hermosa vida que nos fue arrebatada, tanto a nosotros como a millones de fans en todo el mundo demasiado pronto", dice el escrito.

"El legado de Selena es de amor, música e inspiración. Vivió con alegría, se entregó desinteresadamente y continúa inspirando a generaciones con su voz y su espíritu. Como su familia y seres queridos, mantenemos nuestro compromiso de preservar su memoria y asegurar que su historia sea honrada con la dignidad y el respeto que merece. Agradecemos a los fans de Selena su inquebrantable apoyo a lo largo de los años. Su amor ha sido una fuente de fortaleza y sanación. Seguiremos celebrando la vida de Selena, no la tragedia que nos la arrebató, y pedimos a todos sus seres queridos que hagan lo mismo", agregan en el documento también firmado por Chris Pérez, viudo de la intérprete de 'Como la flor'.

Selena Quintanilla murió el 31 de marzo de 1995 a causa de un disparo perpetrado por Yolanda Saldívar, fundadora de su club de fans y gerente de sus boutiques de ropa, en el motel Days Inn de Corpus Christi.