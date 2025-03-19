Familiar de Yolanda Saldívar culpa a Selena Quintanilla de su propia muerte: "Nunca habría sucedido"

Video A casi 30 años de la muerte de Selena, ex fiscal revela si Yolanda Saldívar podría ser liberada

El próximo 31 de marzo se cumplirán 30 años desde que Yolanda Saldívar asesinó a Selena Quintanilla. Un día antes del aniversario, la vida de la exenfermera podría cambiar por completo.

Este lunes 17 de marzo, EFE dio a conocer que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas les confirmó que evalúa la liberación anticipada de la mujer de 64 años.

PUBLICIDAD

Actualmente, ella cumple su condena de cadena perpetua recluida en la Unidad Patrick L. O’Daniel, en Gatesville.

La agencia de noticias detalló que fuentes del Departamento de Justicia Criminal de dicho estado indicaron que Saldívar tiene su primera posibilidad de liberación bajo fianza el próximo 30 de marzo.

Puntualizaron, además, que su caso “está en revisión” y que usualmente estos procesos tardan alrededor de seis meses.

Previamente, un representante de la dependencia compartió al New York Post que ella “no tiene manchas en su historial que impidan” se celebré una audiencia para determinar si saldrá de la cárcel.

El diario especificó que la evaluación empezó en octubre de 2024 y que el procedimiento incluyó el estudio de un expediente, una entrevista con Yolanda y cartas presentadas por la familia de la estrella pop.

¿Yolanda Saldívar culpa a Selena Quintanilla por llevarla a asesinarla?

Por años, Yolanda Saldívar ha insistido en que no tenía la intención de acabar con la existencia de Selena Quintanilla. Sin embargo, presuntamente ahora estaría reconociendo su culpabilidad.

“Sabe que lo que hizo estuvo mal y asume su responsabilidad”, declaró “un familiar”, cuya identidad no se destapó, al New York Post.

No obstante, a decir de este alegado pariente, ella “estaba reaccionando a la forma” en la que la llamada ‘Reina del Tex-Mex’ la “confrontó”.

“Dice que [la artista] la atacó con mucha agresividad. Estaba muy desconcertada por la violencia de Selena; todo sucedió tan rápido”, relató, aparentemente citando a Saldívar.

PUBLICIDAD

“Si Selena la hubiera enfrentado de otra manera, eso nunca habría ocurrido”, añadió al respecto de lo que pasó hace tres décadas.

Saldívar y la intérprete de ‘Como la flor’ tuvieron un enfrentamiento luego de que esta descubriera que su colaboradora habría malversado 30,000 dólares de sus tiendas de ropa.

Yolanda Saldívar dice “extrañar” a Selena Quintanilla

En febrero de 2024, Yolanda Saldívar contó su versión de la historia para el documental ‘Selena y Yolanda: Los secretos entre ellas’.

Ante la cámara, sentenció: “Si pudiera retroceder el tiempo, dar marcha atrás al reloj, creo que muchas cosas no serían como son”.