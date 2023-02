Hijo de Yahir le manda mensaje ante distanciamiento: “No puedo dejar de pensar en él"

“Yo con mi papá siempre me he llevado superbién, es una persona muy abierta, muy noble, siempre me ha aceptado como yo soy, de cualquier manera. El que ha causado problemas he sido yo… yo estoy buscando redimirme, también por ese lado musical, espero nos vaya a unir, este lado de la música”, declaró el también influencer y creador de contenido en OnlyFans.