Yadhira Carrillo

Yadhira Carrillo reacciona a supuesta infidelidad de Juan Collado con mujer hasta 20 años menor

La actriz respondió directamente si es verdad que su marido la engañó con alguien más joven, por lo que estarían en proceso de divorcio. Según lo revelado, el abogado inclusive habría pagado una casa para su supuesta nueva pareja.


Por:Dayana Alvino
Video Yadhira Carrillo se estaría divorciando de Juan Collado: él tendría novia hasta 20 años menor 

Yadhira Carrillo reaccionó ante las recientes afirmaciones de que esposo, Juan Collado, le habría sido infiel, por lo que estarían separados y en proceso para concluir su matrimonio legal.

Después de que la revista TVNotas reportara que supuestamente la pareja habría terminado de forma “respetuosa”, la ‘influencer’ Jaqueline ‘Chamonic’ Martínez profundizó al respecto.

“Se están divorciando pues él tiene una nueva relación con una mujer entre 10 y 20 años menor que él, se les ha visto a ellos juntos en Madrid”, destapó vía Instagram.

Yadhira Carrillo responde si Juan Collado la engañó

Luego de esos trascendidos, Yadhira Carrillo finalmente se pronunció ante el cuestionamiento puntual de si Juan Collado la traicionó y rompieron su relación.

“No, no, no. Nada de eso. Eso sí te puedo decir que no”, dijo en entrevista transmitida por ‘De primera mano’ este 18 de marzo.

La estrella, quien pronto regresará a las telenovelas con el ‘remake’ de ‘El privilegio de amar’, se negó a entrar en detalles sobre lo que está ocurriendo.

“No hablo de mi vida privada, sea así o no, nunca lo voy a conversar en medios”, sentenció, “como cualquier ser humano normal”.

Tras la reportera interrogarle si está “soltera en estos momentos”, la exreina de belleza replicó: “No me hagas esas preguntas para llegar a conclusiones personales”.

La supuesta infidelidad de Juan Collado a Yadhira Carrillo

El 12 de marzo, la periodista Inés Moreno aseguró en su canal de YouTube que, “al parecer”, Juan Collado “desechó” a Yadhira Carrillo “por una más joven”.

“Los rumores son muy fuertes de que ella se dio cuenta en España que él ya hasta le había puesto casa chica a la otra, le pagaba renta de departamento”, relató.

“Dicen las malas lenguas, fuentes allegadas, que sí, efectivamente, al encararlo, pues él fue así de: ‘Es lo que hay, es mi esencia, es lo que soy, si quieres quédate, si no, ahí te ves’”, contó.

La comunicadora aseveró que la modelo “es buena” y que “se enamoró” del abogado, lo que la llevó a dejar su exitosa carrera en la televisión.

“En las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la cárcel, ahí estuvo con él. ¿Qué más quería Juan? Obviamente, su libertad”, alegó.

“Yo sólo quiero decir algo y Yadhira espero que me estés escuchando: deseo de todo corazón que hayas sido lo suficientemente lista para prever esta situación y te hayas protegido económicamente”, enunció.

Video El triángulo amoroso de Lety Calderón, Juan Collado y Yadhira Carrillo
Yadhira CarrilloJuan ColladoFamosos

