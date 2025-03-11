Yadhira Carrillo por fin enfrenta rumores de divorcio con Juan Collado: esto dijo

Video ¿Yadhira Carrillo se alejó de la televisión por su esposo? Estuvo lejos de las telenovelas por 17 años

Yadhira Carrillo no se quedó callada y enfrentó rumores de divorcio con Juan Collado, luego de que medios mexicanos reportaran que se encontraba en un proceso “de separación respetuosa” tras 13 años de matrimonio.

A través de la periodista Shanik Berman, la actriz desmintió tajante los rumores de separación. Incluso, según la comunicadora, habría mostrado interés en saber “de donde está saliendo esa información”.

“Le escribí directamente a Yadhira y me dijo que eso no es verdad”, indicó este 11 de marzo su programa de radio.

“ Ella me dijo: 'averigua de dónde salió esa información'. No sé de dónde salió”, admitió la comunicadora. Sin embargo, reconoció que intuye que el rumor surgió por su regreso a las telenovelas.

“Yo creo que salió de que, como Juan, decían, que no la dejaba trabajar y no trabajó muchos años, a lo mejor pensaron que por eso se está separando, dedujeron”, dijo e insistió: “Ella a mí me dijo muy claramente que eso no era cierto".

Los rumores de divorcio

El 5 de marzo, Yadhira Carrillo se reencontró con la prensa mexicana a las afueras de Televisa San Ángel en la Ciudad de México. Aunque la intérprete de 51 años se mostró abierta para hablar de su regreso a la actuación tras su participación especial en Las Hijas de la Señora García (que puedes ver por Univision y aquí en ViX) su actitud cambió en cuanto fue cuestionada sobre la salud de su esposo Juan Collado.

“No hablo de ningún tema que no tenga que ver con la novela”, expresó tajante.

Pese a que Yadhira Carrillo no hizo más comentarios sobre su vida privada y se alejó de los reporteros, tan solo días después la revista TVNotas reportó que la actriz y el abogado estarían atravesando por un proceso “de separación respetuosa”.