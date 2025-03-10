¿Yadhira Carrillo se divorcia de Juan Collado tras 13 años juntos?: así reaccionó al hablar de él
La actriz y el abogado estarían atravesando por un proceso de separación según reportes de medios mexicanos.
Yadhira Carrillo se estaría divorciando de Juan Collado tras 13 años de matrimonio según reportes de medios mexicanos.
De acuerdo con lo publicado por la revista TVNotas, la actriz y el abogado estarían atravesando por un proceso “de separación respetuosa”.
Según la publicación, esta decisión habría llevado a Yadhira Carrillo a retomar su vida artística y a su regreso a las telenovelas, mientras que Juan Collado continuaría recuperándose de su salud.
Hasta el momento, ni la intérprete de 51 años ni el abogado, que pasó poco más de 4 años en prisión, han confirmado o desmentido esta información.
Yadhira Carrillo se niega a hablar de Juan Collado
Luego de una aparición especial en el final de Las Hijas de la Señora García (que puedes ver por Univision y aquí en ViX) y tras casi dos décadas alejada de la televisión, Yadhira Carrillo fue captada a las afueras de Televisa San Ángel, donde fue cuestionada sobre si su esposo apoyaba su regreso a la televisión.
“Me tomé mi tiempo para dedicarme a mi vida de casada. Cada persona cumple diferentes roles en su existencia. Mi familia está feliz, aplaudiendo este regreso a lo que era mi vida hace 17 años”, respondió a ‘Sale el Sol’ el 5 de marzo.
Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre la salud de su esposo, Yadhira Carrillo replicó: “No hablo del tema. Solo hablo del tema que tiene que ver con mi trabajo, lo digo desde ahorita para que no hagan preguntas, no opino de situaciones que no tengan que ver conmigo por respeto. No hablo de ningún tema que no tenga que ver con mi trabajo”, afirmó tajante.
“Pero es tu esposo”, replicó una reportera, a lo que la actriz reiteró: “No hablo de ningún tema que no tenga que ver con la novela”.
Yadhira Carrillo y Juan Collado se casaron en 2012. Durante su matrimonio, el abogado fue detenido en 2019 acusado por el delito de lavado de dinero y delincuencia organizada.
El 31 de enero de 2024, el abogado fue absuelto de los cargos que se le imputaban, ya que según un juez federal “no existía delito que perseguir ni elementos suficientes para sostener el proceso penal”, reportaron medios como el diario Reforma y el portal de la revista Quién.