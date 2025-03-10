Yadhira Carrillo

¿Yadhira Carrillo se divorcia de Juan Collado tras 13 años juntos?: así reaccionó al hablar de él

La actriz y el abogado estarían atravesando por un proceso de separación según reportes de medios mexicanos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Yadhira Carrillo se alejó de la televisión por su esposo? Estuvo lejos de las telenovelas por 17 años

Yadhira Carrillo se estaría divorciando de Juan Collado tras 13 años de matrimonio según reportes de medios mexicanos.

De acuerdo con lo publicado por la revista TVNotas, la actriz y el abogado estarían atravesando por un proceso “de separación respetuosa”.

PUBLICIDAD

Según la publicación, esta decisión habría llevado a Yadhira Carrillo a retomar su vida artística y a su regreso a las telenovelas, mientras que Juan Collado continuaría recuperándose de su salud.

Más sobre Yadhira Carrillo

Compañeras de dolor: Laura Flores revela que Yadhira Carrillo la apoyó durante su ruptura con Lalo Salazar
0:57

Compañeras de dolor: Laura Flores revela que Yadhira Carrillo la apoyó durante su ruptura con Lalo Salazar

Univision Famosos
Yadhira Carrillo responde si impedía a Juan Collado ver a sus hijos con Leticia Calderón
2 mins

Yadhira Carrillo responde si impedía a Juan Collado ver a sus hijos con Leticia Calderón

Univision Famosos
Yadhira Carrillo revela qué marcó el fin de su matrimonio con Juan Collado: confirma rumores
3 mins

Yadhira Carrillo revela qué marcó el fin de su matrimonio con Juan Collado: confirma rumores

Univision Famosos
Yadhira Carrillo así reacciona tras viaje de Juan Collado con su ex Lety Calderón
0:53

Yadhira Carrillo así reacciona tras viaje de Juan Collado con su ex Lety Calderón

Univision Famosos
Lety Calderón se reencuentra con su ex Juan Collado y revela cómo fue viajar con él: ¿y Yadhira?
0:52

Lety Calderón se reencuentra con su ex Juan Collado y revela cómo fue viajar con él: ¿y Yadhira?

Univision Famosos
Ventilan exigencias de “Yadhirita” Carrillo al grabar: Jacqueline Andere dice que era “muy especial”
0:55

Ventilan exigencias de “Yadhirita” Carrillo al grabar: Jacqueline Andere dice que era “muy especial”

Univision Famosos
Yadhira Carrillo dijo que estará "pegada" a Juan Collado, pero se confirmaría nuevo romance de él
2 mins

Yadhira Carrillo dijo que estará "pegada" a Juan Collado, pero se confirmaría nuevo romance de él

Univision Famosos
Lety Calderón reacciona a pregunta sobre si Yadhira Carrillo se habría quedado con dinero de sus hijos
2 mins

Lety Calderón reacciona a pregunta sobre si Yadhira Carrillo se habría quedado con dinero de sus hijos

Univision Famosos
Yadhira Carrillo dice que va a estar "pegada" con Juan Collado pese a separación: "¡Toda la vida!"
0:49

Yadhira Carrillo dice que va a estar "pegada" con Juan Collado pese a separación: "¡Toda la vida!"

Univision Famosos
Lety Calderón responde si regresaría con Juan Collado tras su separación de Yadhira Carrillo
2 mins

Lety Calderón responde si regresaría con Juan Collado tras su separación de Yadhira Carrillo

Univision Famosos

Hasta el momento, ni la intérprete de 51 años ni el abogado, que pasó poco más de 4 años en prisión, han confirmado o desmentido esta información.

Yadhira Carrillo se niega a hablar de Juan Collado

Luego de una aparición especial en el final de Las Hijas de la Señora García (que puedes ver por Univision y aquí en ViX) y tras casi dos décadas alejada de la televisión, Yadhira Carrillo fue captada a las afueras de Televisa San Ángel, donde fue cuestionada sobre si su esposo apoyaba su regreso a la televisión.

“Me tomé mi tiempo para dedicarme a mi vida de casada. Cada persona cumple diferentes roles en su existencia. Mi familia está feliz, aplaudiendo este regreso a lo que era mi vida hace 17 años”, respondió a ‘Sale el Sol’ el 5 de marzo.

Sin embargo, cuando fue cuestionada sobre la salud de su esposo, Yadhira Carrillo replicó: “No hablo del tema. Solo hablo del tema que tiene que ver con mi trabajo, lo digo desde ahorita para que no hagan preguntas, no opino de situaciones que no tengan que ver conmigo por respeto. No hablo de ningún tema que no tenga que ver con mi trabajo”, afirmó tajante.

PUBLICIDAD

“Pero es tu esposo”, replicó una reportera, a lo que la actriz reiteró: “No hablo de ningún tema que no tenga que ver con la novela”.

Yadhira Carrillo y Juan Collado se casaron en 2012. Durante su matrimonio, el abogado fue detenido en 2019 acusado por el delito de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El 31 de enero de 2024, el abogado fue absuelto de los cargos que se le imputaban, ya que según un juez federal “no existía delito que perseguir ni elementos suficientes para sostener el proceso penal”, reportaron medios como el diario Reforma y el portal de la revista Quién.

Relacionados:
Yadhira CarrilloJuan ColladoFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD