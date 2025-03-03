Yadhira Carrillo regresa a las telenovelas tras 17 años: volverá con este famoso remake

Video ¿Por qué Yadhira Carrillo abandonó la televisión? Su lealtad pesó más que su trabajo

Yadhira Carrillo finalmente hizo su tan esperado regreso a las telenovelas tras 17 años y, todo parece indicar, planea sumergirse de nuevo por completo en la actuación.

La querida estrella se alejó de los melodramas luego de participar en ‘Palabra de mujer’, de 2008, y se dedicó a su empresa de decoración de eventos, Momentos, y a su marido, Juan Collado.

En 2022, ella reconoció que si no aceptaba volver a la pantalla, pese a los ofrecimientos, era debido a la situación legal de su pareja, quien en 2019 fue acusado de presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que se encontraba preso.

“Estoy junto a mi esposo y si yo me voy a trabajar fuera, porque algunas [propuestas] eran en Miami, etcétera, me tendría que ir lejos de él y me necesita más que nunca”, dijo ante la prensa.

Yadhira Carrillo de nuevo en las telenovelas

Yadhira Carrillo participó en el capítulo final de Las Hijas de la Señora García, que puedes ver por Univision y aquí en ViX.

Sorpresivamente, Yadhira Carrillo aparecerá en una de las escenas, haciendo así su retorno a las novelas después de casi dos décadas.

Después de esta participación especial, José Alberto ‘El Güero’ Castro, productor del proyecto, confirmó que la exreina de belleza colaborará otra vez con él.

Ella formará parte del elenco protagónico del ‘remake’ de ‘El privilegio de amar’, trama que en 1998 estelarizaron Adela Noriega y René Strickler.

“Fue algo que se tomó hace poquito la decisión y muy padre que esté con nosotros, creo que tenerla nuevamente es una gran oportunidad”, sentenció en entrevista para Eden Dorantes.

Al respecto de cómo le hizo para “convencerla” de participar en la producción, él replicó: “Es una buena historia y personaje, y ella tiene ganas de regresar a trabajar”.

El retorno de la también modelo llega a un año de que Juan Collado fuera absuelto de los cargos que pesaban en su contra y de que recuperara su salud pues sufrió un problema cardíaco.

