Yadhira Carrillo

Yadhira Carrillo regresa a las telenovelas tras 17 años: volverá con este famoso remake

La querida actriz hará una aparición especial en Las Hijas de la Señora García y, de acuerdo con el productor José Alberto ‘El Güerto’ Castro, ya está confirmada para su próximo melodrama.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Por qué Yadhira Carrillo abandonó la televisión? Su lealtad pesó más que su trabajo

Yadhira Carrillo finalmente hizo su tan esperado regreso a las telenovelas tras 17 años y, todo parece indicar, planea sumergirse de nuevo por completo en la actuación.

La querida estrella se alejó de los melodramas luego de participar en ‘Palabra de mujer’, de 2008, y se dedicó a su empresa de decoración de eventos, Momentos, y a su marido, Juan Collado.

PUBLICIDAD

En 2022, ella reconoció que si no aceptaba volver a la pantalla, pese a los ofrecimientos, era debido a la situación legal de su pareja, quien en 2019 fue acusado de presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que se encontraba preso.

“Estoy junto a mi esposo y si yo me voy a trabajar fuera, porque algunas [propuestas] eran en Miami, etcétera, me tendría que ir lejos de él y me necesita más que nunca”, dijo ante la prensa.

Más sobre Yadhira Carrillo

Compañeras de dolor: Laura Flores revela que Yadhira Carrillo la apoyó durante su ruptura con Lalo Salazar
0:57

Compañeras de dolor: Laura Flores revela que Yadhira Carrillo la apoyó durante su ruptura con Lalo Salazar

Univision Famosos
Yadhira Carrillo responde si impedía a Juan Collado ver a sus hijos con Leticia Calderón
2 mins

Yadhira Carrillo responde si impedía a Juan Collado ver a sus hijos con Leticia Calderón

Univision Famosos
Yadhira Carrillo revela qué marcó el fin de su matrimonio con Juan Collado: confirma rumores
3 mins

Yadhira Carrillo revela qué marcó el fin de su matrimonio con Juan Collado: confirma rumores

Univision Famosos
Yadhira Carrillo así reacciona tras viaje de Juan Collado con su ex Lety Calderón
0:53

Yadhira Carrillo así reacciona tras viaje de Juan Collado con su ex Lety Calderón

Univision Famosos
Lety Calderón se reencuentra con su ex Juan Collado y revela cómo fue viajar con él: ¿y Yadhira?
0:52

Lety Calderón se reencuentra con su ex Juan Collado y revela cómo fue viajar con él: ¿y Yadhira?

Univision Famosos
Ventilan exigencias de “Yadhirita” Carrillo al grabar: Jacqueline Andere dice que era “muy especial”
0:55

Ventilan exigencias de “Yadhirita” Carrillo al grabar: Jacqueline Andere dice que era “muy especial”

Univision Famosos
Yadhira Carrillo dijo que estará "pegada" a Juan Collado, pero se confirmaría nuevo romance de él
2 mins

Yadhira Carrillo dijo que estará "pegada" a Juan Collado, pero se confirmaría nuevo romance de él

Univision Famosos
Lety Calderón reacciona a pregunta sobre si Yadhira Carrillo se habría quedado con dinero de sus hijos
2 mins

Lety Calderón reacciona a pregunta sobre si Yadhira Carrillo se habría quedado con dinero de sus hijos

Univision Famosos
Yadhira Carrillo dice que va a estar "pegada" con Juan Collado pese a separación: "¡Toda la vida!"
0:49

Yadhira Carrillo dice que va a estar "pegada" con Juan Collado pese a separación: "¡Toda la vida!"

Univision Famosos
Lety Calderón responde si regresaría con Juan Collado tras su separación de Yadhira Carrillo
2 mins

Lety Calderón responde si regresaría con Juan Collado tras su separación de Yadhira Carrillo

Univision Famosos

Yadhira Carrillo de nuevo en las telenovelas

Yadhira Carrillo participó en el capítulo final de Las Hijas de la Señora García, que puedes ver por Univision y aquí en ViX.

Sorpresivamente, Yadhira Carrillo aparecerá en una de las escenas, haciendo así su retorno a las novelas después de casi dos décadas.

Después de esta participación especial, José Alberto ‘El Güero’ Castro, productor del proyecto, confirmó que la exreina de belleza colaborará otra vez con él.

Ella formará parte del elenco protagónico del ‘remake’ de ‘El privilegio de amar’, trama que en 1998 estelarizaron Adela Noriega y René Strickler.

“Fue algo que se tomó hace poquito la decisión y muy padre que esté con nosotros, creo que tenerla nuevamente es una gran oportunidad”, sentenció en entrevista para Eden Dorantes.

Al respecto de cómo le hizo para “convencerla” de participar en la producción, él replicó: “Es una buena historia y personaje, y ella tiene ganas de regresar a trabajar”.

El retorno de la también modelo llega a un año de que Juan Collado fuera absuelto de los cargos que pesaban en su contra y de que recuperara su salud pues sufrió un problema cardíaco.

PUBLICIDAD

Por el momento se desconoce cuál será el papel al que Yadhira dará vida en la futura versión y ella aún no ha compartido su sentir.

Relacionados:
Yadhira CarrilloTelenovelasFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD