Yadhira Carrillo dice que las cachetadas en 'Rubí' eran de verdad: “Me dolía hasta el oído”

Yadhira Carillo, quien interpretó a Elena Navarro en la producci´ón, confesó durante una entrevista a 'Ventaneando' que las grabaciones de esa trama no eran nada sencillas. Las escenas donde tenía que dar o recibir cachetadas de Bárbara Mori eran bastante complicadas, ya que los golpes no fueron fingidos.

“Nos abrazábamos y nos queríamos mucho. Nos pegábamos de a de veras porque nos decía Benjamín Cann, mi director: 'Es una y bien dada o muchas y mal dadas, entonces de una vez que quede a la primera, porque van a salir bien golpeadas después de estarse dando tantas mal dadas, entonces una fuertísima pero bien hecha'".



Asimismo, Carrillo aseguró que ella también recibió bofetadas muy dolorosas por parte de Bárbara Mori, aunque por su puesto que todo era para la telenovela.

"A mí también me daba unos cachetadones que te lo juro me dolía hasta el oído. Muchas veces se me quedó marcada aquí en la mejilla la manota y ni modo, hay que ponerse hielo un rato".



La historia original de Yolanda Vargas Dulché (publicada en una historieta en 1963) alcanzó mayor popularidad tras el estreno de la telenovela de 2004, la cual contó con la participación de otros actores como Jacqueline Bracamontes, Sebastián Rulli y Eduardo Santamarina.

Posteriormente se unió Yadhira Carrillo, quien era una de las rivales de 'Rubí' e incluso tuvo varios enfrentamientos con la villana.

Yadhira Carrillo era envidiada por muchas mujeres

Carrillo también reveló que en sus inicios como actriz fue víctima de las envidias, pues muchos cuestionaron la relación que tenía con el productor de cine y televisión Ernesto Alonso, quien la descubrió y le dio la oportunidad de entrar a la industria del entretenimiento.

“Claro que generaba envidias, por supuesto, claro, pero él fue... lo dijiste muy bien, él fue mi padre artístico. Para mí sigue viviendo en mí y en mi vida para siempre, para mí las personas no se van, siguen aquí".



Actualmente, la actriz de 'Amarte es mi pecado' y ' Palabra de mujer' se encuentra alejada de las telenovelas y no planea volver por el momento, sobre todo por el estado legal de su esposo Juan Collado, quien se encuentra preso por una presunta implicación con la delincuencia organizada.

Cargando Video... Yadhira Carrillo aclara si se quejó por las condiciones en que está su esposo Juan Collado en prisión



“Mientras Juan esté aquí (en la cárcel), yo voy a estar pegada a él el tiempo que sea y no tengo en la cabeza absolutamente nada que solo vivir y estar para lo que él necesita”, aseguró Yadhira.