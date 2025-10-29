¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio

Video Muere la actriz Alicia Bonet, de ‘Rubí’: la historia de la misteriosa partida de uno de sus hijos

Alicia Bonet, actriz emblemática que esterilizó películas como ‘Rubí’, murió a los 78 años, el pasado domingo 26 de octubre.

Tras su fallecimiento, amigos y familiares se reunieron para darle el último adiós a la intérprete en una funeraria en la Ciudad de México.

¿De qué murió Alicia Bonet?

En el velorio, Televisa Espectáculos pudo conversar con el hijo de Alicia Bonet y Juan Ferrara, Mauricio, quien compartió que su mamá se encontraba mal de salud.

De acuerdo con el medio, ella trascendió “tras una larga y valiente lucha contra” la EPOC, “enfermedad pulmonar obstructiva crónica”.

“Tengo la felicidad y la tranquilidad de que estuve con ella todo el tiempo desde que se enfermó”, comentó el actor.

“Tuvimos, ¡vaya!, las pláticas más maravillosas del mundo y me voy con la tranquilidad de que hice todo lo que podía hacer con ella”, agregó.

Hablando acerca de la afectuosa despedida a la también protagonista de la cinta ‘Hasta el viento tiene miedo’, Mauricio se manifestó conmovido.

“Fue realmente increíble ver tanta gente y tantas muestras de cariño que decía: ‘¡Guau, qué agradecimiento!’”, explicó.

“Sí, para mí fue mi madre, pero fue una estrella muy importante del cine, hizo muchísimas cosas, y de alguna forma su carrera pues la cambió un poco por, de repente, tener a sus hijos

Él aseveró que le causa un bello sentimiento saber que a la icónica artista “tanta gente la recuerda tan bonito”.

Juan Ferrara despide a su ex Alicia Bonet

Si bien, públicamente Juan Ferrara no ha brindado una declaración acerca del deceso de Alicia Bonet, con quien durante su matrimonio tuvo a Mauricio y Juan Carlos, sí estuvo presente en sus honras fúnebres.

“Sí, nosotros estamos muy agradecidos y, digo, qué bueno que vino mi papá, pero él también ya está cansado”, aseveró el histrión al mencionado medio.

“Y se vino solo, y yo dije: ‘¡Híjole, gracias, pá!’”, contó, “y él me respondió, ‘No, pues cómo no iba a estar contigo un momento’”.