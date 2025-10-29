Muertes de famosos

¿De qué murió Alicia Bonet, actriz de ‘Rubí’ y ex de Juan Ferrara?: el actor la despide en su velorio

Mauricio, hijo de la reconocida protagonista de películas mexicanas como ‘Hasta el viento tiene miedo’ y ‘Rubí’, habló de la enfermedad que ella padecía.

Ve Rubí aquí en ViX

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere la actriz Alicia Bonet, de ‘Rubí’: la historia de la misteriosa partida de uno de sus hijos

Alicia Bonet, actriz emblemática que esterilizó películas como ‘Rubí’, murió a los 78 años, el pasado domingo 26 de octubre.

Tras su fallecimiento, amigos y familiares se reunieron para darle el último adiós a la intérprete en una funeraria en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

¿De qué murió Alicia Bonet?

En el velorio, Televisa Espectáculos pudo conversar con el hijo de Alicia Bonet y Juan Ferrara, Mauricio, quien compartió que su mamá se encontraba mal de salud.

Más sobre Muertes de famosos

Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida
2 mins

Muere actor de ‘Aguas de oro’: pasó difíciles momentos en sus últimos días de vida

Univision Famosos
Encuentran sin vida a sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana: estaba reportado como desaparecido
2 mins

Encuentran sin vida a sobrino del líder de Los Tucanes de Tijuana: estaba reportado como desaparecido

Univision Famosos
Asesinan a vocalista de Grupo Dorado de Abasolo frente a su familia
2 mins

Asesinan a vocalista de Grupo Dorado de Abasolo frente a su familia

Univision Famosos
Muere Charito Casas, “icono del mariachi”, a los 46 años: llevaba “varias operaciones”
1:00

Muere Charito Casas, “icono del mariachi”, a los 46 años: llevaba “varias operaciones”

Univision Famosos
Muere la actriz Alicia Bonet, de ‘Rubí’: la historia de la misteriosa partida de uno de sus hijos
1:00

Muere la actriz Alicia Bonet, de ‘Rubí’: la historia de la misteriosa partida de uno de sus hijos

Univision Famosos
Muere querida actriz de 'Rubí': esto se sabe sobre el fallecimiento de la ex de Juan Ferrara
2 mins

Muere querida actriz de 'Rubí': esto se sabe sobre el fallecimiento de la ex de Juan Ferrara

Univision Famosos
Exparticipante de ‘La Voz’ que falleció señaló a los presuntos culpables de su muerte días antes
1:13

Exparticipante de ‘La Voz’ que falleció señaló a los presuntos culpables de su muerte días antes

Univision Famosos
Muere vocalista de La Sonora Dinamita: lo que se sabe
2 mins

Muere vocalista de La Sonora Dinamita: lo que se sabe

Univision Famosos
Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo
2 mins

Muere periodista a los 23 años tras sufrir trágico accidente mientras viajaba rumbo a su trabajo

Univision Famosos
Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo
0:55

Quitan la vida a ‘Medio Metro Original’: así fue el macabro hallazgo

Univision Famosos

De acuerdo con el medio, ella trascendió “tras una larga y valiente lucha contra” la EPOC, “enfermedad pulmonar obstructiva crónica”.

“Tengo la felicidad y la tranquilidad de que estuve con ella todo el tiempo desde que se enfermó”, comentó el actor.

“Tuvimos, ¡vaya!, las pláticas más maravillosas del mundo y me voy con la tranquilidad de que hice todo lo que podía hacer con ella”, agregó.

Hablando acerca de la afectuosa despedida a la también protagonista de la cinta ‘Hasta el viento tiene miedo’, Mauricio se manifestó conmovido.

“Fue realmente increíble ver tanta gente y tantas muestras de cariño que decía: ‘¡Guau, qué agradecimiento!’”, explicó.

“Sí, para mí fue mi madre, pero fue una estrella muy importante del cine, hizo muchísimas cosas, y de alguna forma su carrera pues la cambió un poco por, de repente, tener a sus hijos

Él aseveró que le causa un bello sentimiento saber que a la icónica artista “tanta gente la recuerda tan bonito”.

Juan Ferrara despide a su ex Alicia Bonet

Si bien, públicamente Juan Ferrara no ha brindado una declaración acerca del deceso de Alicia Bonet, con quien durante su matrimonio tuvo a Mauricio y Juan Carlos, sí estuvo presente en sus honras fúnebres.

“Sí, nosotros estamos muy agradecidos y, digo, qué bueno que vino mi papá, pero él también ya está cansado”, aseveró el histrión al mencionado medio.

PUBLICIDAD

“Y se vino solo, y yo dije: ‘¡Híjole, gracias, pá!’”, contó, “y él me respondió, ‘No, pues cómo no iba a estar contigo un momento’”.

Video Helena Rojo no solo llevó en secreto su enfermedad: su matrimonio con Juan Ferrara estuvo lleno de mitos
Relacionados:
Muertes de famososJuan FerraraParejas de famososRubíFamososCelebridadesCineTelevisionTelenovelasNovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX