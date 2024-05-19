William Levy estalla contra las "bocas" a las que "ha alimentado" y que hablan pestes de él

Video William Levy no quiere saber nada de Elizabeth Gutiérrez: “Nunca más la voy a perdonar”

William Levy sorprendió este domingo 19 de mayo con un nuevo mensaje en medio de la polémica que ha desatado su separación de Elizabeth Gutiérrez.

Esta vez el cubano lanzó un fuerte mensaje en Instagram en el que se enfocó en quienes han hablado mal sobre él.

¿Qué dijo William Levy?

El actor compartió un escrito en donde no tuvo reparo en seleccionar las palabras para dirigirse ante quienes están en contra suya.

"He alimentado bocas que han hablado mier… sobre mí", escribió al inicio y sin mencionar a quiénes se refería.

"He levantado a personas que han tratado de derribarme", prosiguió, "sí, la vida puede ser un poco loca, pero no me dejaré llevar por el odio hacia otros".

" Después de todas esas payasadas, todavía estoy aquí siendo yo. Que tengan un bello domingo, los amo", concluyó.

Este es el polémico mensaje que William Levy publicó contra quienes hablan mal de él. Imagen Mezcalent y William Levy/Instagram



La publicación del artista se suscita dos días después de que Elizabeth Gutierrez habló por primera vez sobre la visita que hizo la policía de Miami a la casa del actor el pasado 2 de marzo cuando su hija reportó que él estaba "con otra mujer" dentro de la residencia.

El pasado viernes 17 en ¡Siéntese Quien Pueda!, el periodista Alex Rodríguez leyó un mensaje que aseguró le envió la actriz en el que se pronunció respecto a lo que se ha hecho público tras el anuncio de su separación emitido el pasado 9 de abril.

"' Muy desafortunado lo que está pasando y lo que se está diciendo'", dijo Alex Rodríguez citando a Elizabeth Gutiérrez.

'" Es un asunto que debió resolverse en familia como siempre lo habíamos hecho. Nunca voy a hablar mal de William Levy, es el padre de mis hijos y jamás lo he querido perjudicar de ninguna manera'", continuó en voz de ella.

'" Lo que salió de la policía fue muy desagradable para todos, especialmente para nuestros hijos'", admitió la actriz de 45 años.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez mantuvieron una relación de 20 años juntos entre altas, bajas y especulaciones sobre presuntas infidelidades por parte del actor.

Desde mayo de 2023 se le ha relacionado con Samadhi Zendejas, con quien se ha dicho que supuestamente habría tenido un romance.