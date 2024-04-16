Ante escándalo con William Levy, Samadhi Zendejas recibe apoyo de famoso actor, ¿de quién se trata?
Samadhi Zendejas enfrenta una polémica al ser señalada como la presunta “tercera en discordia” entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Pero hay alguien muy especial para ella que ha estado apoyándola en medio de las críticas.
Samadhi Zendejas está en el ojo del huracán desde el pasado 9 de abril, cuando Elizabeth Gutiérrez confirmó su separación definitiva de William Levy en la revista HOLA.
Las declaraciones de la actriz propiciaron una polémica, pues usuarios de redes sociales comenzaron a señalar a la joven de 29 años como la supuesta “tercera en discordia”, luego de que publicó un video junto al cubano para promocionar su telenovela ‘Vuelve a mí’.
Samadhi Zendejas recibe apoyo incondicional de este galán de telenovelas
Durante esta ola de rumores, Samadhi Zendejas ha guardado silencio y en redes sociales se ha limitado a mostrar detalles de sus sesiones fotográficas y de sus próximos trabajos, los cuales han sido aplaudidos por un famoso actor de telenovelas.
En medio del escándalo, la actriz ha contado con el apoyo incondicional de su hermano Adriano Zendejas, quien no sólo está a su lado como colaborador de sus videos, sino que también respalda cada una de las publicaciones de su hermana mayor.
El último acto de amor del galán de telenovelas, quien tampoco se ha pronunciado sobre la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, fue replicar la publicación de Samadhi Zendejas en la que afirma: “Florecer y nunca marchitar”.
Adriano posteó las fotos de su hermana en una historia y colocó un emoji de unas manos haciendo un corazón.
Esta no es la única vez que Adriano ha aplaudido las publicaciones de Samadhi. En el post donde ella anunció que había un "bebé en camino", él le respondió con un "qué está pasando" y emojis de corazones.
Además, le dejó caritas con ojos de corazón y emoji de fuego en el provocativo baile que ella hizo en Instagram el pasado 12 de abril.
Hermano de Samadhi Zendejas le muestra su amor y se tatúa su cara
Adriano Zendejas es dos años menor que la protagonista de telenovelas; al igual que su hermana nació en la Ciudad de México y comenzó su carrera en la pantalla chica siendo tan solo un niño de 10 años.
Su primera telenovela fue “Amar sin límites” y desde ese momento se volvió un rostro recurrente en los melodramas.
Participó en “muchachitas como tú”, “Marina”, “Juro que te amo”, “Mi pecado”, “Corazón salvaje”, “Niña de mi corazón”, “La fuerza del destino”, “Abismo de pasión”, “Quiero amarte”, “A que no me dejas”, entre otras”.
Su admiración y cariño por Samadhi Zendejas es tanto que en abril de 2022 sorprendió al tatuarse la cara de la actriz en su antebrazo izquierdo.
“Le di una sorpresa a @samadhiza espero que le guste, ahora estarás en mi piel toda la vida, te amo”, precisó como descripción.
Adriano Zendejas no ha dudado en salir a dar la cara por la actriz, a quien en octubre de 2023 defendió de los comentarios de Horacio Pancheri, quien llamó “fea” a Samadhi y aseguró que fue un error porque hackearon su perfil de Instagram.
"Samadhi, el mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mí, fui hackeado, perdí el control de esa cuenta en absoluto. Las personas que me conocen saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia”, indicó.
Sin importar las palabras del actor, el hermano de Samadhi Zendejas reaccionó y señaló que solo necesitaba pedir una disculpa.