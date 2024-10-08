William Levy estaría estrenando romance con joven 23 años menor que él: revelan quién sería

Video Las imágenes de la supuesta nueva novia de William Levy: es solo 3 años mayor que su hijo

William Levy estaría estrenando romance con una chica 23 años menor que él a seis meses de hacer pública su ruptura definitiva con Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos, Christopher y Kailey Levy.

El periodista Alex Rodríguez reportó en ¡Siéntese Quien Pueda! que el actor estaría saliendo con la actriz italiana Cristina Cori, a quien habría conocido “hace un mes” durante el rodaje de la película ‘Tradita’.

“Los medios italianos habrían confundido a Raffaella DiCaprio con esta otra joven, también rubia, actriz, y modelo de la película ‘Tradita’, llamada Cristina Cori. Ella es la mujer que, según ha sabido ¡Siéntese Quien Pueda!, habría provocado el interés de William Levy”, declaró este 8 de octubre en el show.

El presentador mostró en el show algunas fotografías de William Levy con Cristina Cori en Italia. Además, comentó que hace algunos días, ella supuestamente habría seguido al cubano hasta Tenerife para “seguir conociéndose y para que juntos sigan compartiendo nuevos momentos”.

“Ella quiso dar pistas de su viaje a la isla, mientras él grababa escenas muy cerca de ahí. Ella mostraba el paisaje de Tenerife, dejando claro que se encuentra en la isla”, declaró.

William Levy tendría una relación con la actriz italiana, Cristina Cori. Imagen ¡Siéntese Quien Pueda!



“Nuestros informadores nos confirman que la pareja fue vista junta en Tenerife. Que él está feliz y que ella no quiere decir ni una sola palabra de él para no perder su confianza, pero que la relación va viento en popa a toda vela. Ella enamorada, él centrado en su trabajo pero ilusionado, según nos cuentan”, destacó.

Finalmente, compartió que Levy se encontraría soltero, ya que su relación con Elizabeth Gutiérrez habría terminado definitivamente.

“Me dicen que no están juntos y parece que no hay vuelta atrás”, concluyó.

¿Quién es Cristina Cori, joven con la que estaría saliendo William Levy?

Cristina Palumbo, mejor conocida como Cristina Cori, nació en Napoli, Italia, en 2003.

Tiene 21 años y ha participado en varios concursos de belleza. En 2019 se convirtió en Miss Campania, en 2021 obtuvo el primer lugar en Il bellissimo e la bellissima d’Italia, mientras que en 2022 se coronó como Miss Costa Amalfitana.

En agosto pasado, el mismo William Levy compartió sus primeras fotos con Cristina, quien estaría haciendo su debut como actriz de cine en la película ‘Tradita’, misma que él protagoniza con Raffaella DiCaprio.

Los actores se habrían conocido en el rodaje de la película 'Tradita'. Imagen ¡Siéntese Quien Pueda!