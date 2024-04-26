“Un brindis por mis dos vidas”: William Levy da la cara ante supuestas infidelidades

William Levy emitió un contundente mensaje en medio de la supuesta doble vida que se le atribuye tras su separación de Elizabeth Gutiérrez, la cual ha estado llena de conflictos familiares, altercados domésticos y supuestas infidelidades de su parte.

A través de sus historias de Instagram, el actor cubano replicó este martes una imagen con la frase: “Un brindis por mis dos vidas, la que tengo y la que me pintan”, la cual ha sido interpretada como su respuesta ante lo que se especula sobre él.

Mientras que, en otra publicación, expresó: “Algunas personas se arrepentirán de hablar de ti... especialmente cuando DIOS te promueva”.

William Levy habría mandado indirectas ante supuestas infidelidades. Imagen William Levy / Instagram

William Levy no dará replica a declaraciones de Elizabeth Gutiérrez

El pasado 12 de abril, William Levy declaró en Instagram que no haría nada que dejara mal a la madre de sus hijos, pese a que también tenía su “versión de la historia”.

“Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo, dedicado a mis hijos y a mi carrera”, anotó.

“Me aguantaré los ataques”, dice Levy

A pesar de que William Levy ha sido involucrado sentimentalmente con la actriz Samadhi Zendejas e incluso, ha sido señalado por Elizabeth Gutiérrez de presuntamente “meter a otra mujer a su casa”, el actor habría dicho a la periodista Ana María Alvarado que “aguantaría los ataques” pues su prioridad eran sus hijos.

“Le digo ‘pero hay de errores a errores’, dice ‘sí, pero es que muchas cosas no se han dicho públicamente, ustedes saben sólo una parte, y ahora sólo lo que ella ha dicho, y qué casualidad que en cuanto ella da entrevistas, se empiezan a saber otras historias’”, declaró la periodista este martes en Sale el Sol.

“Entonces él lo que dice es ‘por mis hijos, porque es la madre de mis hijos , no voy a decir nada, y me aguantaré los ataques, lo que quieran decir de mí, pero mis hijos son primordiales”, sentenció.