William Levy acusa que “están orquestando una manipulación” en su contra: ¿Elizabeth está involucrada?

William Levy reveló que cree que “están orquestando” una manipulación en su contra relacionada con su separación de Elizabeth Gutiérrez.

Este 30 de abril, el presentador Lucho Borrego aseguró, durante la emisión de ¡Siéntese Quien Pueda!, que pudo conversar con el actor al respecto de la polémica que involucra a su hija Kailey.

El pasado 18 de abril, El Gordo y La Flaca difundió un video captado por los policías que acudieron a la residencia de Levy y Gutiérrez para atender un “altercado” entre ellos.

En la grabación se puede constatar que Kailey informó que su papá “la empujó” para evitar que entrara a la recámara en la que se encontraba, presuntamente acompañado por una mujer.

Después de que trascendiera lo ocurrido, en redes sociales comenzaron a especular que actualmente la adolescente le tendría temor a William por la forma en la que la trató.

Borrego compartió que Levy se manifestó inconforme por dicha especulación, que no tendría coherencia si se consideran los últimos acontecimientos.

“‘El que mi hija tenga miedo supuestamente de compartir conmigo, pero una semana después de los hechos yo estoy con ella, y eso ha salido registrado en los medios de comunicación, ¿suena lógico?’”, dijo el cubano al conductor.

“‘Esa situación, donde supuestamente me tiene miedo, donde supuestamente hubo agresión y violencia doméstica dentro de la casa de mí hacia ella, ¿suena lógico que una semana después esté conmigo?’”, recalcó.

William Levy cree que “están orquestando” una “manipulación” en su contra

Lucho Borrego puntualizó que lo que se está rumorando sobre el vínculo de William Levy con Kailey es lo que “realmente afecta” al artista.

El protagonista de telenovelas como 'La Tempestad' inclusive responsabiliza a los allegados de su ex y la madre de sus hijos de quererlo dañar.

“(Él) dice que se está orquestando toda una manipulación por parte de las amistades de Elizabeth Gutiérrez para encontrar casos de violencia doméstica en una posible demanda”, explicó el presentador.

De acuerdo con Borrego “no ha habido una prueba” de los presuntos actos agresivos que Levy habría tenido con la actriz y sus retoños, como se alega en un reporte policial, que dio a conocer People en Español.

En los documentos se especifica que, en enero pasado, oficiales encontraron a Elizabeth llorando en su casa, después de que supuestamente Levy se presentara con una pistola en la mano.

El actor llegó buscando al presunto hombre con que él sospechaba que le era infiel Gutiérrez, quien, al verlo, salió huyendo y se “escondió en los matorrales”.