¿Qué le pide ‘Ely’ Gutiérrez a William Levy?: los detalles de su supuesto acuerdo de manutención

Video ‘Ely’ Gutiérrez es “ignorada” por William Levy en público: imágenes de cómo “huye” de ella

William Levy y Elizabeth Gutiérrez continúan en la polémica a casi dos meses de anunciar su separación. La expareja estaría intentando llegar a un acuerdo de manutención y temas económicos, en los que el actor cubano no estaría de acuerdo.

El periodista Alex Rodríguez reveló que la presentadora estaría por volver a la casa que compartía con William Levy, una vez que el intérprete de 43 años se establezca en España, donde grabará una película este año.

“Están saliendo a la luz detalles sobre la actual situación de William Levy con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus hijos. Al parecer, la actriz regresará a la casa familiar una vez que el actor pise tierra española”, señaló en ¡Siéntese quien pueda! este 4 de junio.

Lo que se sabe del supuesto acuerdo de manutención

En este contexto, el periodista detalló que Elizabeth Gutiérrez estaría pidiendo una jugosa cifra para la manutención de su hija y una casa de medio millón de dólares para vivir con ella cuando William Levy regrese de España.

“Regresará al lugar donde, según un reporte policial, hizo las maletas luego de que William apareciera una noche con una pistola . Elizabeth querría unir a sus dos hijos, convenir con ellos y estaría pidiendo una manutención de 3 mil dólares para su hija menor y una casa de 500 mil dólares para vivir con su hija cuando regrese William”, dijo en el show.

Sin dar más detalles sobre el supuesto convenio de manutención, Álex Rodríguez relató que “el actor no parece estar convencido de querer firmar este acuerdo”.

Su polémica separación

Entre rumores de infidelidad del actor con Samadhi Zendejas, Elizabeth Gutiérrez confirmó su ruptura con William Levy el 9 de abril.