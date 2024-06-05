William Levy

¿Qué le pide ‘Ely’ Gutiérrez a William Levy?: los detalles de su supuesto acuerdo de manutención

La presentadora podría regresar a la casa familiar con sus dos hijos una vez que el actor cubano se establezca en España, según reportes del periodista Alex Rodríguez.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ‘Ely’ Gutiérrez es “ignorada” por William Levy en público: imágenes de cómo “huye” de ella

William Levy y Elizabeth Gutiérrez continúan en la polémica a casi dos meses de anunciar su separación. La expareja estaría intentando llegar a un acuerdo de manutención y temas económicos, en los que el actor cubano no estaría de acuerdo.

El periodista Alex Rodríguez reveló que la presentadora estaría por volver a la casa que compartía con William Levy, una vez que el intérprete de 43 años se establezca en España, donde grabará una película este año.

PUBLICIDAD

Más sobre William Levy

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades
2 mins

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades

Univision Famosos
Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez
2 mins

Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma
0:59

William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma

Univision Famosos
Dan ultimátum a William Levy: juez le exige cuentas al actor tras faltar (otra vez) a audiencia
2 mins

Dan ultimátum a William Levy: juez le exige cuentas al actor tras faltar (otra vez) a audiencia

Univision Famosos
William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”
3 mins

William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”

Univision Famosos
William Levy revela cómo reaccionaron sus hijos a su polémico arresto tras incidente en bar
0:48

William Levy revela cómo reaccionaron sus hijos a su polémico arresto tras incidente en bar

Univision Famosos
William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez
2 mins

William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
Hijo de William Levy sorprende con drástico cambio de look: ¿se parece más al actor?
0:53

Hijo de William Levy sorprende con drástico cambio de look: ¿se parece más al actor?

Univision Famosos
William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles
1:21

William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles

Univision Famosos
William Levy "dejó esperando a la juez" en su cita por altercado en bar: así reacciona la autoridad
2 mins

William Levy "dejó esperando a la juez" en su cita por altercado en bar: así reacciona la autoridad

Univision Famosos

“Están saliendo a la luz detalles sobre la actual situación de William Levy con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus hijos. Al parecer, la actriz regresará a la casa familiar una vez que el actor pise tierra española”, señaló en ¡Siéntese quien pueda! este 4 de junio.

Lo que se sabe del supuesto acuerdo de manutención

En este contexto, el periodista detalló que Elizabeth Gutiérrez estaría pidiendo una jugosa cifra para la manutención de su hija y una casa de medio millón de dólares para vivir con ella cuando William Levy regrese de España.

“Regresará al lugar donde, según un reporte policial, hizo las maletas luego de que William apareciera una noche con una pistola . Elizabeth querría unir a sus dos hijos, convenir con ellos y estaría pidiendo una manutención de 3 mil dólares para su hija menor y una casa de 500 mil dólares para vivir con su hija cuando regrese William”, dijo en el show.

Sin dar más detalles sobre el supuesto convenio de manutención, Álex Rodríguez relató que “el actor no parece estar convencido de querer firmar este acuerdo”.

Su polémica separación

Entre rumores de infidelidad del actor con Samadhi Zendejas, Elizabeth Gutiérrez confirmó su ruptura con William Levy el 9 de abril.

Días después, People en Español difundió audios de los altercados domésticos que vivió la expareja poco antes de separarse. En medio de esta situación, Kailey habría tomado partido a favor de Elizabeth Gutiérrez, mientras que Christopher Levy habría apoyado al actor.

Relacionados:
William LevyElizabeth GutiérrezChristopher LevyKailey LevyFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD