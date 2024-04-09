Elizabeth Gutiérrez y William Levy están separados: esta es su tormentosa historia de amor

Video En llanto: el momento en que Elizabeth Gutiérrez confirma su separación de William Levy

William Levy y Elizabeth Gutiérrez están separados, confirmó la actriz a la revista Hola este 9 de abril. Con esta ruptura, los actores suman una crisis más en su larga y complicada historia de amor en la que se han enfrentado a varios conflictos y rumores de infidelidad.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez se conocieron en reality

PUBLICIDAD

William Levy y Elizabeth Gutiérrez se conocieron en 2002 cuando participaron en el reality show ‘Protagonistas de novelas’. Cuando compartieron foros de grabación quedaron flechados y al finalizar el programa formalizaron su relación.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez tuvieron dos hijos

La pareja tuvo a su primer hijo en 2006 con la llegada d eChristopher Alexander, quien es idéntico al actor.

Después de superar rumores de infidelidad y al menos una separacion dieron la bienvenida a su hija Kailey Levy, en marzo del 2010.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez son padres de 2 hijos Imagen William Levy/Instagram

Las rupturas de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

La relación amorosa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez ha estado marcada por el escándalo. En varias ocasiones se han visto envueltos en rumores de infidelidad y separaciones.

En 2008 llegó el primero de ellos: William Levy y Maite Perroni fueron vinculados sentimentalmente tras interpretar a una pareja en ‘Cuidado con el ángel’ (telenovela que puedes ver en ViX). Ambos negaron en su momento que su relación fuera más allá de lo profesional.

Maite Perroni y William Levy Imagen Televisa



Un año después, Elizabeth Gutiérrez informó la que sería su primera separación de William Levy: “La verdad ahora ya no estamos más juntos”, comentó a la revista TVyNovelas.

Esta ruptura ocurrió en medio de especulaciones de que el cubano le era infiel a Elizabeth con Jacqueline Bracamontes, con quien protagonizaba la telenovela ‘Sortilegio’.

Los rumores terminaron confirmándose. Así lo contó Bracamontes a Primer Impacto en el 2017: “Él me había dicho, ‘yo no estoy con mi mujer, estamos separados’, y por eso estábamos saliendo, como viendo qué pasaba”.

PUBLICIDAD

Su breve relación se vio interrumpida por el segundo embarazo de Elizabeth Gutiérrez: “‘Jacky’, mi exmujer está embarazada de mi segundo hijo”, le dijo Levy a Bracamontes, quien reaccionó con total sorpresa, pues creía que no estaban juntos: “¿Cómo, del Espíritu Santo?”.

Jacqueline Bracamontes y William Levy Imagen Televisa

Con la llegada de Kailey parecía que William Levy y Elizabeth Gutiérrez habían encontrado la estabilidad en su relación.

Pero de nueva cuenta no pasó mucho tiempo para que se separaran otra vez. En mayo del 2011, la actriz de 44 años anunció su ruptura:

“Quiero hacer del conocimiento público que he tomado la decisión de finalizar la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy (...) Tomo la determinación de ponerle fin a esta relación por el bien de mis hijos y el mío propio. Confieso que la decisión no ha sido nada fácil, pero me debo respeto ante todo como persona, mujer y madre”, afirmó en un comunicado de prensa.

Meses después, la pareja retomó su romance.

Imagen Instagram William Levy y Elizabeth Gutiérrez



Dos años después, llegaron rumores de una nueva supuesta infidelidad de William Levy. La tercera en discordia era Ximena Navarrete, con quien protagonizó ‘La tempestad’.

Los dos lo negaron, pero para diciembre del 2014 Levy y Gutiérrez anunciaron otra separación ante los medios.

Imagen Mezcalent



El perdón llegó rápido. Elizabeth y William se reconciliaron en febrero del 2015. Después de esta nueva oportunidad a su relación, pasaron 4 años de aparente calma.

Sin embargo, en agosto de 2019 volvieron a surgir versiones de que se habían separado.

No fue sino hasta enero del 2022 cuando el actor de telenovelas confirmó otra pausa en su relación a través de un mensaje en redes sociales, que borró al poco tiempo de publicado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, apenas unos meses después, fueron vistos juntos y en un plan romántico de nueva cuenta. Si bien, no externaron públicamente su reconciliación, esta se hizo evidente en sus plataformas digitales, en las que mostraban su faceta más cariñosa.

A finales de junio de 2023, surgieron versiones de un nuevo romance de William Levy con su coprotagonista, Samadhi Zendejas. En medio de esta polémica, Elizabeth Gutiérrez publicó varios mensajes que parecieron indirectas sobre una crisis en su matrimonio. Un mes después, el actor cubano pareció confirmar su separación al escribir en Instagram: "Yo estoy solo", reveló, "créanme que tengo más de una razón para estarlo".

Para noviembre, Elizabeth Gutiérrez parecía haber regresado con el padre de sus hijos, pues posó junto a él durante unas vacaciones en España y compartió las fotografías escribiendo "Amores míos".

Finalmente, y en medio otra vez de rumores de un romance entre William Levy y Samadhi Zendejas, Elizabeth Gutiérrez confirmó este 9 de abril que está separada de William Levy.

Imagen Grosbsy Group.

¿Por qué William Levy y Elizabeth Gutiérrez nunca se han casado?

Durante su larga y conflictiva relación, la pareja nunca he llegado al altar. Pero esto no quiere decir que no hayan pensado en unirse en matrimonio.

William Levy le ha dado a Elizabeth Gutiérrez más de un anillo de compromiso.

En 2010, la también empresaria contó en El Gordo y La Flaca que el padre de sus hijos le había dado dos sortijas: una, en su primer aniversario de noviazgo y otra más grande, que reflejaba las “bendiciones” que la vida les había dado, aunque no especificó cuándo le otorgó esta.

PUBLICIDAD

La revista TVyNovelas reportó en 2014, citando a un supuesto amigo cercano de William Levy, que el actor de telenovelas le había dado otro anillo de compromiso.

Dos años más tarde, Elizabeth Gutiérrez dejó ver en varias fotos un anillo con un diamante en el dedo anular izquierdo, desatando sospechas de que era de compromiso. Las especulaciones crecieron cuando ellos contaron en una entrevista que sus hijos les “pedían” casarse.

Elizabeth Gutiérrez anillo de compromiso Imagen Elizabeth Gutiérrez/Instagram



Elizabeth volvió a desatar las especulaciones de un compromiso con William Levy en marzo de 2023, pues publicó en redes sociales una foto con una joya de este tipo y etiquetó al galán.

A pesar de estos intentos, nunca concretaron su boda.

William Levy le habría dado anillo de compromiso a Elizabeth Gutiérrez Imagen William Levy/Instagram



William Levy aclaró con la periodista Mercedes Milá las razones por las cuales no ha dado el “sí, acepto”:

“Para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor, por eso no me he casado tampoco, porque todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será”, dijo en septiembre de 2022.