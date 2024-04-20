Hijo de William Levy le confirma su amor al actor tras polémica separación de Elizabeth Gutiérrez

Video Hijo de William Levy manda mensaje a Elizabeth Gutiérrez en plena separación: sería el “más enojado”

Christopher, hijo mayor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, ha dejado claro el amor que le profesa al actor, esto en medio de la polémica que sus padres atraviesan ahora mismo.

Fue el pasado 9 de abril cuando la actriz confirmó el final de su larga relación con el cubano a Hola! USA, justo después de que People en Español reportara que ellos ya no vivían en la misma casa.

Una “fuente cercana” al galán de telenovelas inclusive reveló a la revista que sus hijos, Christopher y Kailey, habrían tomado partido en la ruptura familiar.

“(Elizabeth) vive en un apartamento con la niña”, contó el informante. “El niño (está) con su papá, él dijo: ‘Yo no dejo a mi papá solo’”.

Hijo de William Levy dice “te amo” a su papá

A días de que trascendiera que ya no es pareja de Elizabeth Gutiérrez, William Levy publicó en su cuenta de Instagram un video en el que demostró el apoyo a su primogénito.

En el clip se recopilan varias partes de la exitosa participación que Christopher tuvo en el último encuentro de béisbol de su equipo, que resultó ganador.

“Primer lanzamiento del partido pa’ la calle. Siempre quise verlo lanzar el primer lanzamiento del partido y ahí está. Muy orgulloso de ti campeón”, escribió el actor en la descripción del ‘post’, del 18 de abril.

Ante este cariñoso mensaje, el adolescente reaccionó positivamente: “Te amo, papá”, anotó en la sección de comentarios de la publicación, junto con un emoji de manos formando un corazón.

Hasta el momento, Levy no le ha respondido a su retoño por dichas palabras, pero sí le dio ‘me gusta’, lo que demuestra que lo leyó.

Hijo de William Levy, Christopher, le expresó su amor al actor. Imagen William Levy/Instagram

La afectuosa interacción de padre e hijo llegó luego de que El Gordo y La Flaca diera a conocer los videos de una de las intervenciones que la policía tuvo en las discusiones de Elizabeth y William.

Según la periodista Tanya Charry, los oficiales acudieron a la residencia de los famosos el pasado 2 de marzo a las 11:07 de la mañana.

La grabación expone que la presentadora y Kailey denunciaron ante los uniformados que supuestamente el histrión se encontraba con una mujer en el interior de su hogar.

“Necesito que ella se vaya, es mi casa, y la de mis hijos, es una casa familiar y si tú (Levy) quieres hacer lo que quieras hacer puedes ir afuera”, exclamó molesta Gutiérrez a la autoridad.

Hijo de William Levy estaría “molesto” por la ruptura de sus padres

Cabe destacar que Christopher no ha tenido una interacción amorosa con su mamá en la mencionada red social, como ya lo hizo con su padre, desde el pasado 1 de abril, fecha en la que ella aún no anunciaba la separación.

Tras Elizabeth Gutiérrez desvelar que hace “un par de meses” se dio el rompimiento con William Levy, la comunicadora Tanya Charry habló de los presuntos sentimientos de Christopher.

“Uno de los más enojados con esta situación es el hijo de la pareja, quien no se quiso ir con su madre, y él mismo eligió quedarse con su padre”, relató en la emisión de Univision.

Un allegado explicó al medio que presuntamente “hace unos meses el joven le dijo a la mamá que no quería que entrara a la casa”.