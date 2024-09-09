'Ely' Gutiérrez presume su apartamento de soltera entre rumores de reconciliación con William Levy

En medio de rumores de reconciliación con William Levy y a tan solo 5 meses de abandonar la residencia familiar que compartía con el actor, Elizabeth Gutiérrez presumió por primera vez su apartamento de soltera ubicado en Miami.

A través de las cámaras de ‘Yes You Can!’, la actriz mostró a detalle los rincones de su nueva vivienda, que estaría compartiendo con su hija Kailey. El espacio destaca por su simplicidad.

“Abrí las puertas de mi casa con la meta de contarles una parte de mí que pocos conocen”, escribió el 7 de septiembre en Instagram.

“Esta vez mostrándoles los rincones de mi hogar y respondiendo las preguntas más frecuentes”, agregó.

La intérprete de 45 años abrió las puertas de su hogar. Imagen Elizabeth Gutiérrez / Instagram

Así es el departamento de soltera de Elizabeth Gutiérrez

Uno de los primeros rincones que Elizabeth Gutiérrez dejó al descubierto fue su vestíbulo, continuando por su enorme sala, el comedor y la cocina, que está equipada con su alacena y electrodomésticos de acero inoxidable.

“Este es mi espacio si quieren conocer un poquito más de mí (…) A veces cocino, a veces no. No soy la mejor cocinera, pero tengo un par de cositas en el menú”, contó.

Así es la sala de la actriz. Imagen Elizabeth Gutiérrez / Instagram



El departamento, además de contar con acabados en tonos neutros y amplios ventanales, goza de una decoración moderna y elegante, donde también sobresale el living, donde la intérprete de 45 años disfruta de sentarse a ver la televisión.

El departamento de Elizabeth Gutiérrez cuenta con una amplia terraza con vista al mar y debido a la tranquilidad del lugar, este es su lugar favorito para desconectarse de todo.

“Miami es una ciudad que me encanta, me encanta la gente, me encanta que nuestra cultura sigue tan viva aquí en Miami, tan latino. Me encanta la playa, el sol, las palmeras, me encantan de verdad vivir aquí, en Miami”, dijo.

La terraza es el lugar favorito de la actriz. Imagen Elizabeth Gutiérrez / Instagram



Por último, la actriz de ‘Corazón Salvaje’ presumió su habitación. Su dormitorio cuenta con una decoración minimalista y una enorme ventana que también tiene vista al mar.

“Cuando me voy a dormir a veces mi mente no para de pensar y de pensar mil cosas, pero la forma en la que yo me desconecto es a veces poniendo música de relajación, de meditación, apago el teléfono… Siempre trato de recordar y agradecer por tantas cosas que la vida me ha dado, entonces me gusta irme a dormir con un pensamiento de gratitud y visualizando todo lo que quiero lograr”, sentenció.