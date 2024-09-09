'Ely' Gutiérrez presume su apartamento de soltera entre rumores de reconciliación con William Levy
La actriz dejó la residencia familiar que compartía con William Levy poco antes de anunciar su ruptura definitiva. A 5 meses de su separación, Elizabeth Gutiérrez sorprendió con un ‘house tour’ por su hogar de Miami.
En medio de rumores de reconciliación con William Levy y a tan solo 5 meses de abandonar la residencia familiar que compartía con el actor, Elizabeth Gutiérrez presumió por primera vez su apartamento de soltera ubicado en Miami.
A través de las cámaras de ‘Yes You Can!’, la actriz mostró a detalle los rincones de su nueva vivienda, que estaría compartiendo con su hija Kailey. El espacio destaca por su simplicidad.
“Abrí las puertas de mi casa con la meta de contarles una parte de mí que pocos conocen”, escribió el 7 de septiembre en Instagram.
“Esta vez mostrándoles los rincones de mi hogar y respondiendo las preguntas más frecuentes”, agregó.
Así es el departamento de soltera de Elizabeth Gutiérrez
Uno de los primeros rincones que Elizabeth Gutiérrez dejó al descubierto fue su vestíbulo, continuando por su enorme sala, el comedor y la cocina, que está equipada con su alacena y electrodomésticos de acero inoxidable.
“Este es mi espacio si quieren conocer un poquito más de mí (…) A veces cocino, a veces no. No soy la mejor cocinera, pero tengo un par de cositas en el menú”, contó.
El departamento, además de contar con acabados en tonos neutros y amplios ventanales, goza de una decoración moderna y elegante, donde también sobresale el living, donde la intérprete de 45 años disfruta de sentarse a ver la televisión.
El departamento de Elizabeth Gutiérrez cuenta con una amplia terraza con vista al mar y debido a la tranquilidad del lugar, este es su lugar favorito para desconectarse de todo.
“Miami es una ciudad que me encanta, me encanta la gente, me encanta que nuestra cultura sigue tan viva aquí en Miami, tan latino. Me encanta la playa, el sol, las palmeras, me encantan de verdad vivir aquí, en Miami”, dijo.
Por último, la actriz de ‘Corazón Salvaje’ presumió su habitación. Su dormitorio cuenta con una decoración minimalista y una enorme ventana que también tiene vista al mar.
“Cuando me voy a dormir a veces mi mente no para de pensar y de pensar mil cosas, pero la forma en la que yo me desconecto es a veces poniendo música de relajación, de meditación, apago el teléfono… Siempre trato de recordar y agradecer por tantas cosas que la vida me ha dado, entonces me gusta irme a dormir con un pensamiento de gratitud y visualizando todo lo que quiero lograr”, sentenció.