“No hay vuelta atrás”: supuesto romance de William Levy dejaría a 'Ely' Gutiérrez sin esperanza

Video Las imágenes de la supuesta nueva novia de William Levy: es solo 3 años mayor que su hijo

Supuesto nuevo romance de William Levy dejaría a Elizabeth Gutiérrez sin esperanza de una reconciliación con el actor.

Este martes 8 de octubre, el periodista Alex Rodríguez ventiló en ¡Siéntese Quien Pueda! que el actor estaría estrenando romance con la actriz italiana Cristina Cori, a quien habría conocido “hace meses” en el rodaje de la cinta ‘Tradita’.

“Nuestros informadores nos confirman que la pareja fue vista junta en Tenerife. Que él está feliz y que ella no quiere decir ni una sola palabra de él para no perder su confianza, pero que la relación va viento en popa a toda vela. Ella enamorada y él centrado en su trabajo, pero ilusionado, según nos cuentan”, contó en el show.

Aunque William Levy no ha hecho ninguna declaración sobre su presunto nuevo romance, el presentador atribuyó a sus fuentes que el cubano estaría soltero desde hace meses.

“Me dicen que William y Elizabeth no están juntos y parece que no hay vuelta atrás”, destacó.

Supuesto romance de William Levy con Cristina Cori sería "fugaz"

El periodista colombiano Lucho Borrego reafirmó lo dicho por el presentador sobre la ruptura definitiva de William Levy y Elizabeth Gutiérrez.

“Bueno, no están juntos lógicamente por el tiempo, por la distancia y porque él se encuentra en Europa en este momento y sí, definitivamente, sí es una realidad que esta pareja que hemos visto desde hace más de 20 años en ires y venires, en este momento no tienen una relación sentimental”, mencionó.

Destacó que el protagonista de Montecristo (serie que puedes ver en ViX) “está en su derecho de rehacer su vida”. Sin embargo, dudó que el supuesto nuevo romance de William Levy con Cristina Cori pudiera trascender.

“Yo sí quiero decir que William Levy está en su derecho, en este momento, de rehacer su vida, pero no creo que vaya a ser con esta persona porque hemos visto el curso de su historia, que ha tenido este tipo de amores fugaces por las producciones en las que se encuentra y la persona que siempre sigue siendo una incondicional de su vida es la madre de sus hijos”, agregó.

“No creo que sea algo (a largo plazo). No creo que William Levy vaya a ser esa persona que vaya a tener esa relación por lo menos con esta jovencita de 21 años, que apenas es tres años mayor que su hijo mayor”, sentenció.