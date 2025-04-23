William Levy acusaría que “están haciendo mucho daño” a sus hijos con “mentiras” tras su arresto

Video William Levy es demandado por el estado de Florida tras incidente en restaurante: esto se sabe

William Levy se habría pronunciado contra la información falsa que ha trascendido luego de que fuera arrestado en Miami, el pasado 14 de abril, por un presunto altercado al interior de un restaurante.

Al actor se le acusó de conducta desordenada bajo estado de intoxicación y disturbios en un lugar público, así como de invasión de propiedad, de acuerdo con el documento expedido por la oficina del Sheriff de Broward.

PUBLICIDAD

Luego de pasar la noche en el centro de detenciones y pagar una fianza de 500 dólares, él quedó en libertad la tarde del martes 15 de abril.

“En verdad estaba con un padre más del equipo, tomándome unos traguitos, como solemos hacer”, dijo en sus primeras palabras a la prensa tras su salida de la prisión.

“Y de momento, él entra en una discusión con alguien más y me meto en el medio, empiezo a separar a la… bueno, tratando de evitar que se escalara la situación y el que terminó esposado fui yo”, agregó.

Un par de días después, Levy se declaró “no culpable” de los cargos y su abogada, Regina Tsombanakis, solicitó un juicio con jurado.

William Levy acusaría “mentiras” que afectan incluso a sus hijos

A una semana de distancia, el reportero Álex Álvarez, del programa español ‘Tardear’, afirmó que “hablaron en exclusiva” con William Levy.

Durante la emisión de este 21 de abril, se presentaron los presuntos comentarios que el galán de telenovelas le habría hecho al periodista, sin especificar por qué medio los hizo.

“Todo lo que se está diciendo es mentira. Están haciendo mucho daño a mis hijos”, supuestamente externó el cubano.

Él comparte a Christopher y Kailey con su expareja, Elizabeth Gutiérrez, quien confirmó su separación en abril de 2024.

“Voy a demandar a todos los medios y personas que están difundiendo mentiras sobre mí. ¡Ya basta! Soy un padre que en estos momentos está sufriendo muchísimo”, se citó en el ‘show’ al también modelo.

William Levy habría negado seria especulación

El protagonista de melodramas como ‘Sortilegio’, que puedes ver aquí en ViX, alegadamente abordó uno de los delicados señalamientos que le estarían realizando.

PUBLICIDAD

“Se ha dado a entender que incluso abusé de una chica. ¿Cómo pueden decir semejante barbaridad? ¿Dónde abusé de ella? ¿En la cárcel o dónde?”, se indicó en el espacio televisivo sobre lo que supuestamente mencionó William Levy.

“Espero que paren ya con esto. Es muy doloroso. Se está dañando seriamente mi imagen. La verdad saldrá a la luz pronto”, habría concluido él.

Hasta la mañana de este miércoles, el intérprete de 44 años no ha confirmado o desmentido haber hablado con Álex Álvarez.