William Levy rompe el silencio tras salir de prisión: esto dijo
El actor recobró su libertad luego de pasar la noche en un centro de detención del condado Broward, en Fort Lauderdale, Florida, por supuestamente negarse a pagar la cuenta en un restaurante.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
William Levy rompió el silencio tras salir de prisión la tarde de este martes 15 de abril luego de pagar una fianza de 500 dólares.
El actor dio sus primeras declaraciones a las afueras de la prisión en la que se encontraba. Aunque no reveló muchos detalles, negó la versión de que su detención estuviera relacionada con supuestos ataques físicos. Incluso, aseguró que “lo metieron en medio” de una discusión.
“Estábamos padres y madres del equipo tomándonos un traguito y de momento entró una discusión de alguien más… me meten en medio (…) y bueno, el que terminó siendo esposado fui yo”, declaró a María Fernanda López, reportera de Univision.
El protagonista de Sortilegio también negó haber tenido una actitud agresiva con el personal del restaurante Baires Grill. Trascendió que el intérprete de 44 años había "empujado" a una persona que intentó intervenir en la discusión que sostenía con su mánager y a causa de esto, personal del restaurante le habría solicitado desalojara el lugar.
“No, hay cámaras. Yo todo el tiempo estuve tratando de aguantar (…) al final, yo fui el que terminó esposado”, insistió.
Sin embargo, cuando le preguntaron sobre el cargo de “invasión de propiedad privada” del que fue acusado, William Levy se limitó a decir: “Había que llevarme por una razón”.
Antes de retirarse del lugar, el cubano también contradijo la versión de haberse negado a pagar la cuenta del restaurante. Asimismo, aseguró haber hecho “buenas amistades” durante su estancia en prisión.
“No (no es verdad lo de la cuenta). No sé si hice nuevas, pero sí muy buenas amistades”, sentenció.
De acuerdo con María Fernanda López, William Levy recuperó su libertad tras pagar una fianza de 500 dólares. Al cubano se le habrían imputado dos cargos, uno por “intoxicación desordenada en lugar público y disturbios” y otro por “invasión de propiedad privada”.