William Levy rompe el silencio tras salir de prisión: esto dijo

William Levy rompió el silencio tras salir de prisión la tarde de este martes 15 de abril luego de pagar una fianza de 500 dólares.

El actor dio sus primeras declaraciones a las afueras de la prisión en la que se encontraba. Aunque no reveló muchos detalles, negó la versión de que su detención estuviera relacionada con supuestos ataques físicos. Incluso, aseguró que “lo metieron en medio” de una discusión.

“Estábamos padres y madres del equipo tomándonos un traguito y de momento entró una discusión de alguien más… me meten en medio (…) y bueno, el que terminó siendo esposado fui yo”, declaró a María Fernanda López, reportera de Univision.

El protagonista de Sortilegio también negó haber tenido una actitud agresiva con el personal del restaurante Baires Grill. Trascendió que el intérprete de 44 años había "empujado" a una persona que intentó intervenir en la discusión que sostenía con su mánager y a causa de esto, personal del restaurante le habría solicitado desalojara el lugar.

“No, hay cámaras. Yo todo el tiempo estuve tratando de aguantar (…) al final, yo fui el que terminó esposado”, insistió.

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre el cargo de “invasión de propiedad privada” del que fue acusado, William Levy se limitó a decir: “Había que llevarme por una razón”.

Antes de retirarse del lugar, el cubano también contradijo la versión de haberse negado a pagar la cuenta del restaurante. Asimismo, aseguró haber hecho “buenas amistades” durante su estancia en prisión.

“No (no es verdad lo de la cuenta). No sé si hice nuevas, pero sí muy buenas amistades”, sentenció.